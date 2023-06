Ilê Aiyê celebra sua história no Carnaval de 2024, quando comemora 50 anos

Ilê Aiyê já definiu o tema do Carnaval dos seus 50 anos (Foto: André Frutuôso - Divulgação) O Bloco Ilê Aiyê, que vai comemorar 50 anos de criação, lançou o tema para o Carnaval de 2024: Vovô e Popó, com o Axé de Mãe Hilda Jitolu, a Invenção do Bloco Afro - Ah, se não Fosse o Ilê Ayiê. Conhecido como o Mais Belo dos Belos o Ilê que nasceu em 1 de novembro de 1974, no Curuzu, até hoje significa resistência e orgulho do povo preto que se viu discriminado nos anos 1970, quando não tinha acesso aos blocos tradicionais. O primeiro desfile, porém, só aconteceu em 1975. Por falar no Ilê, a Escola de Samba União do Parque Acari, vice-campeã da Série Prata do Carnaval carioca, escolheu como tema para sua estreia na Série Ouro em 2024 na Marquês de Sapucaí, o enredo Ilê Aiyê 50 Anos de Luta e Resistência.

Sylvia Patrícia em terras lusitanas (Foto: Divulgação) Sylvia Patrícia leva seu show Acústico para Portugal

Como parte das comemorações em 2023 dos 40 anos do seu primeiro registro fonográfico, o single Saia da Minha Vida (Stônica), lançado apenas na Bahia, em 1983, a cantora e compositora Sylvia Patricia realiza um show acústico em Portugal. O repertório traça uma viagem cronológica de sua obra, mesclando as canções mais conhecidas às músicas do novo EP, Existe Amor em SP, lançado esse ano, projeto autoral e inédito, gestado e realizado durante o período da pandemia da covid-19. Ela estreia amanhã no Faro, na Casa das Virtudes; dia 9 é a vez de Lisboa, no Samambaia; dia 15 a cantora repete a dose na capital portuguesa, no Avenew, e encerra em Braga, dia 17, no Alma do Rio. Sylvia será acompanhada por Márcio Diniz, Luciano Vasconcelo e Marcus Nabuco. Lincoln mostra seu lado forrozeiro Foto:Éder Mota) Lincoln estreia seu Arraiá

Considerado uma das revelações do cenário musical baiano, o cantor Lincoln vai abrir as comemorações do São João do Shopping da Bahia, com o Arraiá do Lincoln. O evento acontece dia 5, a partir das 18h, na praça Dorival Caymmi, no 2º piso. Ele vai reunir um repertório de clássicos do forró, além de músicas inéditas criadas para a atmosfera junina, misturando o pagodão baiano com a sanfona. “Depois de um Carnaval espetacular, o Shopping da Bahia entra no ritmo do forró e criou uma programação especial, com música e forró todos os dias para os clientes. Nossa ideia é criar um clima de festa junina com atrações para todos os públicos”, adianta Thays Leitão, gerente de marketing do shopping .

Cangaia de Jegue intimista

Barzinho da Cangaia é o nome do novo projeto intimista que a Banda Cangaia de Jegue estreia dia 7 de junho, a partir das 19h, no Bar Botecaria, na Pituba. O show de abertura ficará por conta de Jairinho. O evento tem como conceito levar para o público uma noite diferente, divertida e totalmente pra dançar bem agarradinho.

TUM-TUM-TUM*

1 A banda CBX Samba Club, liderada pelo cantor Rennanzinho, uma das grandes revelações da música baiana, grava amanhã o projeto audiovisual Tarde no Humaitá, a partir das 15h, na Ponta do Humaitá. Os cantores Léo Santana e Thiago Soares vão animar o público presente, além da banda percussiva Timbalada, liderada por Denny Denan e Buja Ferreira.

2 Dois shoppings da capital investem em atrações juninas. No Salvador Shopping, o arrasta-pé já começa hoje com Forró do Tico. Até o dia 24, cantores como Jeanne Lima, Kart Love, Del Feliz e Nando Borges se apresentam. Já no Salvador Norte, a partir do dia 9, tem Seu Maxixe, Dan Valente e Noberto Curvello, entre outros. Os shows são gratuitos. Informações: www.salvadorshopping.com.br e www.salvadornorteshopping.com.br.