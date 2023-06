Percussionista da Bahia participa de lançamento de música de Anitta

Anitta lança música nos Estados Unidos. Crédito: Divulgação

O Batucá, grupo percussivo criado pelo baiano Índio Jackson (que mora há muitos anos nos Estados Unidos) , vem participando do lançamento da nova música de Anitta, Funk Rave. No último dia 23, Anitta esteve com o grupo no TV show El Gordo y La Flaca, no Canal Univision, em Miami.



Só para lembrar, em 2014, Indio Jackson foi convidado para fazer parte do videoclipe oficial da Copa do Mundo, We are One, interpretado por Pitbull, J.Lo e Claudia Leitte. Em suas duas décadas na indústria, Índio se apresentou ao lado de Ricky Martin, Pitbull, Jennifer Lopez, Don Omar, Marc Anthony, Maluma, Elvis Crespo, Alejandro Sanz, Jesse & Joy, Debi Nova, Wisin, Carlinhos Brown, Timbalada, Daniela Mercury, Claudia Leitte e Bragaboys, entre outros.

Folianópolis fecha a grade com três novas atrações

Jammil, Psirico e Parangolé são as três novas atrações anunciadas para a edição 2023 do Folianópolis. O evento acontece nos dias 2, 3 e 4 de novembro, na Passarela Nego Quirido, na capital de Santa Catarina. Vale ressaltar que é a única micareta em que todas as 12 atrações se apresentam em trio elétrico, fazendo o diferencial. A programação completa ficou assim: Bell Marques, Claudia Leitte, Léo Santana, Parangolé, Xanddy Harmonia, Timbalada, Durval Lelys, Psirico, Saulo, Tomate, Banda Eva e Jammil.

Filme baiano é premiado no Santos Film Fest

A produção baiana Jussara, da diretora Camila Ribeiro, recebeu o prêmio de melhor roteiro de animação no nono Santos Film Fest - Festival de Cinema de Santos (2023), a maior vitrine do cinema brasileiro no litoral paulista. No filme, as histórias atravessam o cotidiano de Jussara, uma idosa que é uma griot, para quem a cerca. Através das ficções ordinárias e extraordinárias que são criadas por ela, Jussara acolhe, auxilia e nutre quem a ouve. Porém, em um certo dia, é Jussara quem precisa ser cuidada. O Santos Film Fest teve mais de 700 filmes inscritos, entre diversas categorias, e distribuiu 24 prêmios.

TUM-TUM-TUM*

1 – A primeira edição do Festival de Inverno de Itacaré acontece nos dias 1 e 2 de setembro de 2023, na Arena de Eventos do KM 5. A grade de atrações será dividida em dois dias: no dia 01/09 Marcelo Falcão, Rachel Reis, Bruta Raça e DJ Wez Malora comandam a festa. No segundo e último dia 02/09, é a vez de Maria Gadú, Afrocidade, DelaCruz e novamente o DJ Malora animarem o público.

2 – O DJ Rafa Gouveia, um dos nomes mais reconhecidos da cena musical da Bahia e do Brasil levará apos o Carnaval de 2024 a turnê USA Rafa Gouveia. Ele se apresentará nas cidades de Miami, Miami Beach, Virgina Key, entre outras. "Estou extremamente honrado em ter essa oportunidade de levar minha música para além das fronteiras do Brasil e estou ansioso para compartilhar minha paixão pela música eletrônica com o público americano”, comentou.

3 - Tonho Matéria, Cortejo Afro, Os Dez Mais do Samba, Mestre Kiabo e Samba e Suor são as atrações da Feijoada Musical dia 2 de julho, a partir do meio dia, no Largo da Tieta, no Pelourinho. O evento faz parte das homenagens aos 200 Anos da Independência da Bahia. Antes, ás 7h da manhã, um cortejo formado por alas: berimbalada, samba de roda, samba-reggae, maculelê, Bloco e rodas de capoeira sairá pelas ruas do Centro Histórico até o local da feijoada

Santo Antônio em Lisboa