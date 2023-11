Sobre Crença, Sobre Futuro

Quem sabe dizer qual o plano estratégico do Brasil para 2050? Onde e como o país quer chegar no futuro próximo? Qual criação do futuro do país está em curso? Quem, em última resposta, crê no Brasil?



Nilo Procópio Peçanha (1867-1924), único presidente afrodescendente do país, em curto mandato, assumiu a presidência em 1909 e iniciou uma transformação educacional focada na educação profissional. Capturou a necessidade de superar a cultura de desprezo pelo trabalho técnico manual, típica de uma sociedade de passado escravagista. Nilo erigiu as Escolas de Aprendizes e Artífices, base para a atual Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do Brasil. Não sem enfrentar preconceito, racismo e desprezo da aristocracia, Nilo via na educação técnica o caminho para o futuro do país, contrapondo-se à tradição acadêmica.

Caldeirão multicultural, o Brasil, em sua errática história de tantas batalhas internas, em território tão vasto de política acidentada, não tem plano de futuro. Basta olhar o presente ao redor para a constatação de que, governo por governo, a fórmula não tem dado certo. A pobreza salta aos olhos, a violência em escala de guerra civil já domina populações onde o Estado só consegue entrar de duas maneiras, ou pela via do confronto armado, ou pela via da submissão aos mandatários do crime. O paradoxo é o inchaço de um Estado que, para atender as necessidades da população, mostra-se raquítico. Da perspectiva de quem está a bordo desse Estado perdulário, anestesiado por privilégios garantidos, não há como perceber que o navio está encalhado e que é preciso aliviar peso para seguir adiante.

Quase 220 milhões de habitantes, conteúdo de um continente. Ausência escolar, desemprego, moradias precárias e serviços públicos insuficientes formam condições perfeitas para cooptação pelo crime organizado ou por ideologias improdutivas. Ao invés de pacificação, pragmatismo e liderança para o futuro, temos a insistência da fração social em múltiplas identidades sem um denominador comum, opera-se uma desunião a ponto de suprimir dos ideais de sociedade uma das características mais fortes para convergência de propósito, a diversidade unida em prol de obrigações, não apenas de direitos. Prega-se diversidade, mas reivindica-se identidade e equidade. Afinal, o que se quer? Quando se fragmenta a identidade em diferenças, perde-se a potência da mistura. Uma combinação contemporânea infeliz de opinionismo ignorante e instantâneo, de revisionismo vingativo, de saudosismo improdutivo, de extremismo, mobiliza polos ideológicos em um cabo de guerra infantil. Protestar e criticar em rede social é o desabafo de almas angustiadas e enraivecidas pela própria inutilidade social. Entrincheirados em universidades públicas com ênfase ideológica, pseudo-acadêmicos ecoam discursos ao vento. Falta o que fazer, sobra o que atacar. Se vitimizam em detrimento de se esforçarem.

O dinheiro da população é arrecadado de maneira ostensiva pelo Estado e gasto de maneira obscura. Não retorna para quem o creditou. Reforma tributária sem reforma administrativa é um engano à nação. Enganação é sintoma. É da cultura brasileira não confiar no brasileiro. O país onde é preciso um tabelião carimbar o documento assinado para atestar que a assinatura da pessoa é da pessoa mesmo. Ao firmar um contrato, não basta numerar páginas, tem que ter a rubrica, em cada página. A desconfiança é causa da enfermidade da sociedade brasileira. Em antagonismo à esperança, à liberdade, ao bem estar e à felicidade, há resignação, ceticismo, desesperança e cerceamento de liberdades. Confiança… talvez em Deus.