Mitsubishi apresenta atualização da Savana, configuração mais radical da L200 Triton

Com visual aventureiro, a nova versão Savana da L200 tem um bagageiro no teto com capacidade para até 50 kg. Crédito: Divulgação

O mercado de picapes médias é um dos mais acirrados do país, com concorrente muito equilibrados. Além disso, é dinâmico, sempre com novidades.



Nesta semana foi a vez da Mitsubishi, que revelou a atualização da configuração Savana da L200 Triton. Essa opção foi introduzida pela primeira vez em 2004, sendo desenvolvida especialmente para o Brasil.



Na linha 2024, o visual arrojado e a aptidão para o uso em off-road severo são uma das principais características do modelo. Por fora, a picape é equipada com snorkel em tom grafite, que garante ao modelo uma capacidade de transposição em trechos alagados de até 70 centímetros, 16,7% a mais em relação à L200 tradicional.

A cabine tem acabamento em couro e multimídia JBL. Crédito: Divulgação

O motor é o mesmo 2.4 litros turbodiesel das outras versões e desenvolve 190 cv de potência e 43,9 kgfm de torque. A transmissão automática tem seis velocidades e é associada a um sistema de tração 4x4.O conjunto mecânico ainda conta com bloqueio do diferencial traseiro e sistema de freios recalibrado.

A picape utiliza um motor diesel que rende 190 cv. Crédito: Divulgação

A L200 Triton Savana custa R$ 309.990, preço que deixa esse modelo posicionado entre a HPE (R$ 296.990) e a HPE-S (R$ 326.990).

MERCADO AGITADO

O segmento de picapes, em geral, está bastante agitado neste primeiro semestre. A Toyota lançou a atualização da versão GR-Sport da Hilux e a Chevrolet voltou a comercializar a configuração Midnight da S10 e a nova geração da Montana.

Na próxima semana, a Ford irá lançar a nova geração da Ranger. Nas últimas semanas, a empresa apresentou a configuração híbrida da Maverick e introduziu a F-150 no país.

A Ram começou vender a 1500 Limited no mês passado e prepara o lançamento da Rampage.

No próximo trimestre, será a vez da Fiat começar a oferecer a inédita Titano no país e de atualizar a Strada, que irá estrear motor turbo.

Em novembro, a Chevrolet irá lançar a Silverado.

VIDEOGAME A BORDO

A BMW segue investindo em tecnologias para tornar o interior de seus veículos mais interessante para os ocupantes, mesmo que eles não dirijam.

A novidade da vez é a plataforma AirConsole, que estreia no novo Série 5. Ela permite que o motorista e os passageiros joguem diversos jogos casuais enquanto o automóvel está parado, como forma de passar o tempo enquanto espera o carro carregar, por exemplo, no caso do elétrico BMW i5.

A novidade, que chegará aos poucos a outros modelos da marca, usa o próprio smartphone dos ocupantes como joystick para os games.

A BMW está oferecendo um videogame na central multimídia do Série 5. Crédito: Divulgação

DESEJOS DOS CONSUMIDORES

48% dos entrevistados de um estudo querem que o novo automóvel seja de uma marca diferente do que já possui, enquanto 52% pretendem adquirir um carro novo da mesma marca.

A Honda é a que gera mais fidelização (73%), seguida pela Chevrolet e Toyota (68%), Nissan (65%) e Hyundai (63%). Em relação às carrocerias, SUVs e sedãs (47%) são as mais procuradas na plataforma.

A pesquisa foi feita pelo Ipsos, empresa especialista em pesquisa de mercado e opinião pública, em parceria com a Webmotors, que fornece soluções para compra, venda e uso de veículos.

NOVA VERSÃO DO FASTBACK

Aproveitando os incentivos do Governo Federal à indústria automotiva, a Fiat apresentou uma versão do Fastback pelo preço sugerido de R$ 119.990. Dessa forma, com o subsídio, o consumidor poderá pagar R$ 115.900 pelo SUV coupé.

Sob o capô, a nova configuração do veículo traz o motor turbo 200 Flex que rende 130 cv de potência com etanol e 125 cv com gasolina). Com qualquer combustível, esse propulsor entrega 20,4 kgfm e é sempre associado a uma transmissão automática do tipo CVT.

Entre os equipamentos de série, essa versão tem quatro airbags, central multimídia de 8,4”, freio de estacionamento com acionamento elétrico, ar-condicionado automático e digital, controlador de velocidade de cruzeiro e câmera de ré com sensor de estacionamento.

Lançado em setembro do ano passado, o primeiro SUV coupé da Fiat ganhou uma nova configuração de entrada. Crédito: Divulgação

FINANCIAMENTOS EM ALTA

Em maio, a Bahia foi responsável pelo financiamento de 20,5 mil veículos, entre novos e usados, de acordo com dados da B3.

No total, o estado teve um crescimento de 24% no número de financiamentos na comparação com abril e de 5,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A alta foi puxada pelo segmento de motos. As vendas financiadas desses veículos foi 33,5% maior do que em abril e 30,7% maior do que em maio do ano passado.

No segmento de automóveis leves, a alta foi de 20,9% ante abril. Comparado com o mesmo período do ano passado, houve queda de 5,2%.

AMPLIAÇÃO DA BYD NA BAHIA

Atualmente com uma concessionária em Salvador, a BYD se prepara para expandir sua rede pelo interior da Bahia.