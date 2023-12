Natal: simplificando a harmonização com vinhos até R$ 150

Caso você tenha deixado para comprar os vinhos do Natal de última hora, provavelmente não faz a menor ideia sobre o que escolher para a data. Ou, então, a ceia na sua casa é tão diversa e cheia de receitas familiares que você até evita pensar em harmonização. Se ficar sem vinhos não é uma opção, essa coluna é meu presente natalino pra você.

Os vinhos mais versáteis para o Natal

Independentemente do seu budget, é sempre interessante pensar em vinhos versáteis e que passeiem bem entre, digamos, um leve salpicão de frango e carnes de longa cocção. E para além do seu gosto pessoal, o que crava a escolha do vinho ideal quando se prioriza a harmonização é o peso e a intensidade geral dos preparos da noite.

Pense bem: olhando por cima, na sua mesa terá mais peixes, frutos do mar e aves com propostas mais leves e pouco condimentadas? O vinho precisa ser tão ligeiro e pouco intenso quanto. Tem comida mais “pesada”, com frutas e temperos que se destacam? Vamos de mais corpo e sabor.

Eu gosto bastante da ideia de harmonizar tudo com espumante brut, o mais versátil dos vinhos. Se quiser ser mais intencional na escolha, aposte nos brancos e rosés elaborados pelo método charmat quando as comidas forem mais leves ou levarem molhos agridoces.

Já os espumantes rosés mais intensos e também os borbulhantes tintos, principalmente se forem elaborados pelo método tradicional, vão dar um show ao lado do peru, do tender e do pernil assado em seus mais distintos preparos.

Prefere passar longe das borbulhas? Entre os vinhos tranquilos, um chardonnay com alguma passagem por barrica e acidez média vai dar conta do recado. Aposte ainda em rosé de corpo e intensidade médios; ou talvez um vinho laranja (branco de maceração, vinho âmbar ou skin contact), que costuma ter mais estrutura e notas que harmonizam com os temperos natalinos.

O tinto é a paixão de muita gente, eu sei. O problema é que na maior parte do Brasil faz calor demais no Natal e vinhos encorpados, barricados e alcoólicos podem pesar um pouco, inclusive atropelando as comidas mais delicadas da ceia. A escolha é sempre sua e quem manda é o seu paladar; mas se você não abre mão de uma noite minimamente harmonizada, pode precisar descer um pouco nos quesitos corpo e álcool.

Minhas ceias sempre têm tintos das uvas gamay, cinsault, pinot noir, país (casta patrimonial chilena), dolcetto ou merlot sem passagem por carvalho. Em algumas ocasiões tivemos um bom churrasco; então levei tintos de médio corpo, passagem breve por carvalho e teor alcoólico até 13%, mais ou menos.

Quando o assunto é harmonização com sobremesas natalinas, provavelmente a escolha mais acertada seja um moscatel. O espumante doce é o par perfeito para o panetone de frutas secas e para a rabanada. E o match acontece não apenas pela doçura equivalente, mas pelo frescor típico da bebida e seu baixo teor alcoólico.

Um plus seria uma garrafa de vinho do Porto ruby ou LBV, única indicação desta coluna com preço acima de R$ 150. Ele vai ser mais adequado às sobremesas com chocolate e ainda serve de calda para regar as fatias de rabanada (depois você me agradece por essa dica).

Espumante Guatambu Noir de Merlot, R$ 120

Único espumante elaborado com Merlot no Brasil, tem aromas de cereja e morango, com paladar untuoso, cremoso e notas de chocolate.

Espumante Chandon Brut Rosé , R$ 90

Um espumante tão refrescante quanto sedoso, com notas de frutas vermelhas.

Espumante Cava Anna de Codorniu Reserva Brut, R$ 120

Um autêntico Cava da Catalunha. Vivaz, mas com peso de boca suficiente para as comidas da noite.

Vinho Branco Miolo Wild Trebbiano, R$ 80

Elaborado com práticas mais naturais, este é um branco que une sabores de frutas brancas e amarelas, volume e acidez média a alta.

Vinho Rosé Audace Massilia Pinot Noir, R$ 90

Um rosé brasileiro de médio corpo, com notas florais e de morango

Vinho Laranja Macerao Naranjo Moscatel, R$ 90

De coloração âmbar, tem notas de ervas, frutas cítricas e frutas amarelas. Elaborado sem filtragem.

Vinho Tinto Morandé Terrarum Pinot Noir, R$ 75

Um tinto de corpo e cores leves, mas bastante intensidade de sabor. Tem notas de framboesa fresca, especiarias e café, com boca vibrante.

Vinho Tinto Beni di Batasiolo D.O.C. Dolcetto d’Alba, R$ 135 na Wine

Com aromas de frutas vermelhas e negras maduras, taninos macios e acidez pronunciada, é excelente para harmonizar com carnes mais gordurosas.

Taylor´s LBV 2017, R$ 310