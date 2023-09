A esquisitice dos fogos de artifício de dia

Os baianos subverteram a lógica da funcionalidade dos fogos de artifício, que foram inventados para serem vistos à noite. A ideia de utilizar a pólvora para produzir efeitos pirotécnicos só tinha sentido se apreciado no contraste do escuro. Os chineses foram os mais competentes fabricantes do produto e, no Brasil, no século XIX, os fogos de artifício “made in China”, não apenas eram os mais confiáveis, no quesito segurança, mas também os mais pirotécnicos, com uma imensa variedade de estalos e cores.

Os baianos adquiriam os fogos chineses dos importadores, em lojas especializadas e em certo momento o comércio passou a importar os fogos oriundos da França, excelentes e com o diferencial do status do país que exercia maior influência sobre nossas elites. Os modismos franceses se impuseram, e fogos de artifício também eram moda. Em praticamente todas as celebrações, em especial nas festas de Santos e mesmo cívicas, os fogos eram essenciais nos eventos. Tanto os que explodiam no céu, como os fogos de planta, estes montados em local fixo, com duas hastes na armação.

Mas como ia dizendo, os baianos não satisfeitos com a pirotecnia noturna, inventaram de jogar fogos de artifício de dia, subvertendo a lógica da funcionalidade do produto. O Imperador Maximiliano de Habsburgo, que testemunhou a Festa do Senhor do Bonfim, estranhou essa prática esquisita e enfatizou no seu diário a “ignorância” dos baianos ao “soltarem fogos de dia, em direção ao sol”.

Posso imaginar a inspiração dos organizadores das festas para jogar os fogos de dia, como acontece até hoje, nas festas de santos e orixás, no desfile do Dois de Julho, no período junino, em qualquer celebração, inclusive desportiva, como é o caso das regatas, travessias a nado, futebol e outras. Os baianos entenderam que os fogos, além dos efeitos de luzes, tinham efeitos sonoros. E é esse o sentido das alvoradas nas festas populares e na sinalização do início de um desfile, um jogo, ou mesmo a saudação a um cortejo popular.

Os fogos como efeito sonoro foram tão relevantes na Bahia que, nos desfiles do Dois de Julho, no século XIX, chegaram a substituir a salva de tiros de canhão dos quartéis, de praxe. Menos arriscado talvez. Se o Príncipe Maximiliano fosse um observador mais arguto teria entendido essas nuances baianas. Muitos anos depois de sua passagem pela Bahia, quando o pelotão de fuzilamento de Benito Juarez estourou seus miolos, na Cidade do México, o Imperador deve ter ouvido por um milésimo de segundo o estrondo de uma salva de fogos que não eram de artifício, sob o sol inclemente do verão mexicano.