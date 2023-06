A Independência da Bahia na mídia estrangeira 

A estreita relação do Brasil com os ingleses, desde 1808, deu á mídia londrina um protagonismo na repercussão do evento baiano. Através das páginas do Times e The Courier (impressos em inglês), O Campeão Portuguez (redigido por José Liberato Freire de Carvalho), O Padre Amaro (redigido por Joaquim Ferreira de Freitas) e, também, editado em Londres, o Correio Braziliense de Hipólito da Costa. Os jornais “londrinos” circulavam na Inglaterra e Portugal e no Brasil para públicos restritos.

“Dom Pedro, inflamado com a leitura de Dom Quixote... no meio de quatro astutos ambiciosos... e negros e negras dançando... e berrando”, teria ferrado a Bahia, carregava as tintas no debate, a Sega-Rega. O Campeão Portuguez elogiava os brios do General Madeira e chamava os adversários de “fação monstruosa”. A Trombeta Luzitana que o Censor Lusitano acusava de “perversidade e ignorância”, na eminência da vitória dos baianos, sentenciava que as notícias chegadas da Bahia têm sido recebidas “com extraordinária alegria de parte de todos os amigos da escravidão do Brasil”.