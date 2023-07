Elevador Lacerda: pioneiro na mobilidade

Antônio de Lacerda advogou para si a ideia de integrar o elevador recém-construído com as linhas de bondes. “A ideia pertence à minha humilde individualidade”, declarou aos operários no discurso proferido quatro dias antes da inauguração, em evento realizado, na sua residência, no Garcia. E destacou: “A execução pertence exclusivamente a vosso trabalho e vossa dedicação”. A ideia era facilitar a comunicação até a Barra, através da linha de bondes, integrando a Cidade Baixa com a Cidade Alta. Mais tarde é que se fez a integração com a linha de bondes do Bonfim e do Rio Vermelho. Foi essa prioridade que mudou a execução e funcionalidade da obra.