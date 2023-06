O desfile do 2 de Julho em dezembro

Em 14 de dezembro de 1913 foi celebrado em Salvador uma festa de 2 de Julho: “Exibição grotesca. Assim não é patriotismo, é patriotada de rua e foguete”, protestou um articulista do Diário de Notícias. O 2 de Julho temporão, expressão que significava fora de época, foi uma tradição da cidade que perdurou por mais de um século e consistia em réplicas do desfile oficial, organizadas nos bairros pelos moradores. Ocorriam em julho e agosto, mas às vezes extrapolavam as datas, setembro, e até em dezembro como referido.

Santo Antônio foi o primeiro bairro a celebrar o 2 de Julho como uma festa adicional às celebrações oficiais, semanas após a data de fato. Em 1836, os moradores do bairro promoveram subscrição pública, decoraram a Rua dos Perdões com um arco triunfal majestoso de dez metros de altura por cinco de largura. O Diário da Bahia destacou a ornamentação do arco com fazendas de cores e flores artificiais e ao lado “jardim de flores, iluminado à noite com copos e globos de vidros e contendo velas dentro, no centro destacava-se uma pintura que retratava uma das batalhas memoráveis dos heróis da Independência”.

Ao longo do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, outros bairros aderiram às celebrações fora de época: Itapagipe, Massaranduba, Itapuã, Rio Vermelho, Caixa D’Água, Brotas, Barris, Graça/Vitória, dentre outros. Nos préstitos dos bairros “havia sempre um caboclo trepado numa carroça, um tambor na vanguarda, uma banda de música atraindo gente e bandeiras nacionais”, contou certa feita a cronista Hildegardes Vianna.

A festa do bairro do Cruz do Cosme (Caixa D’Água) era realizada de 29 a 31 de julho, todo ano, a partir de 1860. Montava-se palanque ornamentado com palmas e flores e com o retrato do imperador e lhe rendiam homenagens. Em 1864 os moradores da Penha e Itapagipe solicitaram ao governo cavalaria para os festejos, em 17 de julho. E os moradores de Brotas pediram banda de música para acompanhar o carro do Caboclo do Largo dos Paranhos até a igreja de Nossa Senhora de Brotas. Em 1876, moradores da Vitória celebraram o 2 de Julho em 6 de agosto, num cenário simbólico, o Campo Grande onde um dia seria erigido o monumento.

Em 31 de julho de 1892, Itapagipe celebrou o 2 de Julho, relatou o Pequeno Jornal, animado pelas filarmônicas Lyra do Apoio e Carlos Gomes, festança de três dias com os Largos do Bonfim e da Madragoa embandeirados e coretos no Largo do Papagaio. E óbvio, o carro alegórico do Caboclo que todos os bairros improvisavam, alguns com esculturas de bom gosto, outros com bonecos de aparência discutível. O 2 de Julho da Castro Neves (Brotas), celebrado entre julho e agosto, se destacava pelos cavalos enfeitados com crótons e guizos, cavaleiros vestindo traje de gala, portando lanças e clarins, e uma réplica do carro do Caboclo quase perfeita. O sargento Nilo Tancredo Ribeiro da Silva armava a carroça, desenhava as alegorias e promovia o show pirotécnico.

A Banda da Polícia Militar e a Filarmônica 2 de Julho animavam o longo cortejo que percorria mais de uma dezena de ruas, as casas no percurso disputavam o prêmio de melhor decoração. O desfile temporão da Rua da Imperatriz saía da rua da vila da fábrica de Luís Tarquínio e apresentava réplicas dos carros do Caboclo e da Cabocla. Já o 2 de Julho da Massaranduba era modesto, com poucos recursos, mas muito animado. O povo supria a falta de símbolos com alegria.