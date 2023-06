Os 'jornalistas' da Guerra da Independência.

Cartas foi uma das fontes relevantes em todo o processo de comunicação da Guerra da Independência da Bahia. Nos debates em que se esboçava uma nova Constituição, no Porto, o deputado Peçanha chegou a sugerir interceptar as cartas de Lisboa para a Bahia. Quando confrontado de que essa atitude deliberava contra as bases da Constituição em curso, fez a ressalva de que se referia às cartas que tinham sido impressas, ou seja, publicadas nos jornais. Essas cartas municiaram as narrativas dos “jornalistas”, nas mídias londrina, portuguesa e brasileira, óbvio a baiana incluída. O Deputado Peçanha não conseguiu sustar. Boa parte dessas cartas circulavam confiadas aos capitães dos bergantins e fragatas inglesas e portuguesas.

Na Bahia os ditos “jornalistas” foram protagonistas, a maioria engajados na Guerra, ou seja, ativistas políticos. Imparcialidade zero e narrativas distorcendo, ou acomodando os fatos. José Joaquim da Silva Maia, o proprietário e redator do Semanário Cívico, o mais importante e mais bem redigido, no estilo e na argumentação, jornal situacionista, foi Procurador do Senado da Câmara. Tinha o poder de autorizar obras públicas, promoveu reformas na Barroquinha e no Maciel. E foi a voz divergente na sessão da Casa que deliberou não se envolver nas tratativas de rendição do General Madeira. As matérias do Semanário alimentaram o debate em toda a mídia brasileira, de Norte a Sul, e no exterior, repercutidas por simpatizantes e em especial pelos adversários. Diferente do impacto, bem menor, do Idade D’Ouro do Brasil, Sentinella Bahiense, O Constitucional e, num segundo momento, de A Abelha.