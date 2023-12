Um cientista chato no Carnaval da Bahia

O nome dele é Charles Darwin que entendia muito da evolução das espécies, em compensação entendia quase nada da evolução de um dos mamíferos mais intrigantes, o de sua própria espécie: o homem. Cheguei a essa conclusão avaliando o ácido comentário do naturalista inglês na sua curta estadia em Salvador, em 1832, acerca do Carnaval baiano, então denominado de entrudo. Para quem não está familiarizado com a palavra, entrudo era a forma de interagir, naqueles idos, na festa de Momo, atirando laranjas e limões de cera, contendo água perfumada, contra o corpo das pessoas. No estalo, molhavam os foliões.

A prática nunca desapareceu, sofreu mutações da espécie, já que estamos nos referenciando à teoria do sábio inglês. A primeira mutação, ainda no século 19, foi a das seringas de água, semelhante às pistolas das Muquiranas, em tempos recentes. Depois tivemos os lança-perfumes da Rhodia, e de outros fabricantes; ninguém cheirava, jogava-se o líquido no corpo dos amigos, ou paqueras. A última, foi a espuminha em spray que crianças e adultos jogam para o ar, molhando a cabeça dos outros, quando não aplicadas diretamente no corpo.

Mr. Darwin se incomodou com a prática do entrudo e escreveu no seu diário: “Este é o primeiro dia do Carnaval, mas Wickham Sulivan e eu, nada destemidos, estávamos determinados a enfrentar seus perigos. Esses perigos consistem em ser impiedosamente atacado por bolas de cera cheias de água e molhado por grandes esguichos de lata. Tínhamos muita dificuldade em manter nossa dignidade caminhando pelas ruas. Carlos V disse que ele era um homem corajoso que podia apagar uma vela com os dedos sem pestanejar; eu digo que é ele quem pode andar em um ritmo constante, quando baldes de água de cada lado estão prontos para serem jogados sobre ele”.

O primeiro dia do Carnaval referido foi no domingo 4 de março. Naquele tempo se brincava Carnaval três dias apenas: domingo, segunda e terça. Era assim em todo o mundo. Darwin teve dificuldade em manter a sua dignidade, temeroso de ser “impiedosamente atacado” por um folião. E sair molhado. Encharcado. Mas como Deus é grande, brasileiro e baiano e, nessas situações nem tão misericordioso assim, deu o troco ao sábio inglês pelo seu impiedoso comentário. E naquele domingo, 4 de março, mandou um aguaceiro daqueles: “Para completar nossas misérias ridículas, uma forte chuva nos molhou até a pele e, finalmente, alegremente chegamos ao Beagle”, escreveu em seu diário. Tome!

Se Darwin entendesse um pouquinho mais do ser humano teria tido a compreensão de que a evolução do homem passa em atender às suas necessidades e dentre essas necessidades, o lazer, os seus momentos de euforia. Tão observador dos símios, a quem atribuiu a nossa linhagem, não reparou nas puxadas de rabo entre a espécie, nas brincadeiras dos mais jovens, se embolando nas árvores e no chão, no atirar coisas uns aos outros como no entrudo... Quem sabe o entrudo na sua concepção não tenha sido parte da evolução da espécie. A nossa.

Darwin definitivamente era um chato: “parece-me que o calor apenas traz indolência”, sentenciou. No segundo e terceiro dia de Carnaval evitou as ruas. Machucou o joelho, inchou e não conseguia andar. Suponho que o espírito de Momo, indignado com o desaforo de seu áspero relato, baixou para acertar as contas. Tome!