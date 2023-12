Humanidade, modo de usar: há quem ande pelo corredor atrasando o passo pra topar com o chefe, dar-lhe um bom-dia meloso que não será retribuído. Essa é a mesma pessoa que vai entrar pela porta sem cumprimentar o porteiro. Aliás, você que trabalha em escritório de prédio espelhado, sabe o nome da pessoa que fica ao lado da catraca automática, e que quando dá problema vem te ajudar? É que ela tem um nome. Ou você nunca tinha pensado nisso?



É que tem boleto, tem menino pra levar na escola, décimo terceiro que entra na conta já com destino certo, mercado que anda uma carestia. A gente tem tanta pressa que quase não repara no que deixa escapar: as pequenas gentilezas que recebemos, os cuidados invisíveis e tão essenciais. Não é a Inteligência Artificial que faz. É gente. Por isso nunca seremos substituíveis: porque nenhuma I.A. vai ser gentil como Samuel, manobrista de um restaurante, que outro dia se ofereceu para nos acompanhar até o carro, que estava pertinho, com sorriso, boa conversa e atenção. Esperou até que saíssemos e entrou. A máquina faz o que precisa ser feito; a pessoa cuida.

Não é que não se leia manchete de jornal, não se saiba das tragédias diárias e da vida que insiste em ser injustamente mais difícil para algumas pessoas. É que existe uma força discreta e quase silenciosa, que caminha de pantufa, como diz meu pai, que é o amor. E a gente vacilando ainda, olhando sempre para a outra pessoa como uma ameaça. Esquecendo, tantas vezes, que também somos ameaçadores ao olhar dela.

A gente que chega como novidade num lugar e de repente atrai todas as atenções, as perguntas, o interesse. Quem nunca? Não se pode chegar sentando na janela da Topic, como dizem por aí, já no bem-bom: há quem pense que se chegou por último é melhor que se ajuste. A porta da rua como eterna serventia de todas as casas, os jogos de poder operando tanto que fazem a gente pensar que era bom nem ter lido tanto Foucault (mas quem não leu é sempre bom ler). Nesse lugar a outra pessoa é sempre uma ameaça ao poder que se tem e se conquistou; então, por via das dúvidas, um pé na frente, outro atrás. Em vez disso, não seria o caso de oferecer-lhe boas-vindas?

Eternas crianças feridas que somos, brigamos na vida adulta por espaço como dois meninos pequenos disputam um brinquedo. Olhado de longe parece ridículo e de fato é: se é na coletividade que se cresce e se tem as melhores ideias, por que se haveria de criar o próprio inferno pra viver nele? Não faz o menor sentido.

Italo Calvino, no livro “As cidades Invisíveis”, diz que o segredo da vida é encontrar o que, no meio do inferno, não é inferno, e abrir espaço. Porque, pra além das guerras cotidianas de quinta série (com todo respeito às crianças de 10 anos, que andam mais amorosas que muito adulto), tem quem se permita conhecer a outra pessoa de peito aberto e sem medo, que abrace sem pensar num ganho futuro, que mergulhe no infinito de possibilidades que é alguém que chega.

A gente fala tanto em inclusão e esquece do quanto pode, todo dia. Incluir não é longe, é perto: é chamar mais gente. É fazer suas pequenas revoluções diárias, e que podem começar exatamente agora, dando um bom-dia a alguém somente porque passou em frente à casa da pessoa. Ou talvez agradecer à funcionária que deixou o banheiro do shopping limpinho para que você usasse. “Mas é o trabalho dela”, uma pessoa mais tosca pode mandar, como resposta. E é o seu, enquanto gente viva, interagir com outros seres humanos. Porque todo mundo nasceu e todo mundo vai morrer, e esse intervalo é a única coisa que controlamos. Convém não ser um espírito de porco nesse tempo, que pode ser curto ou longo, ninguém sabe.

O que fica quando você passa? Qual o rastro que deixa? Se sua mãe ouvisse, por acaso, quem convive, falando de você, ela se sentiria orgulhosa ou envergonhada? É o caso de escolher: ser gente que perde o tempo da vida em joguinhos de poder ou gente que vive e deixa viver. Que acolhe quem vem de lá, com a gentileza de quem um dia também já esteve naquele lugar. Tem coisa que fica, mesmo quando passa assim de raspão na vida da gente. Sábio Samuel.