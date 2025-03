ARTIGO

O que esperar da menopausa?

O cuidado com as emoções, a decisão de não beber e não fumar são medidas, tanto ‘protetoras’ como ‘curativas’

M Maria Helena Santana

Publicado em 6 de março de 2025 às 05:00

A menopausa é uma fase natural do ciclo da mulher marcada pela última menstruação, ocorrendo entre os 45 aos 55 anos. Ela faz parte de um período mais abrangente chamado climatério. >

O climatério, por sua vez, corresponde ao período de transição da idade reprodutiva para a não reprodutiva. Ele é dividido em três fases: a perimenopausa, a menopausa propriamente dita e a pós-menopausa, podendo iniciar aos 40 anos e se estender até os 65 anos.>

Durante essa transição, naturalmente, o corpo passa por modificações hormonais e fisiológicas que podem ser imperceptíveis para algumas mulheres e, para outras, gerar desconfortos como: irregularidade menstrual, irritabilidade, ondas de calor (fogachos), alteração do sono, do desejo sexual e do humor, dor de cabeça, desânimo, aumento de peso, entre outros.>

Ao falar sobre a menopausa é comum que o foco seja dado apenas aos sintomas negativos da fase, podendo ser vista até como um problema de saúde. Entretanto, apesar dos desafios, o climatério é um período importante e inevitável na vida da mulher, devendo ser encarado como um processo natural, e não como doença. É igualmente visto como um período em que a mulher se sente mais dona de si, reconhece seu poder, tem mais autonomia e saboreia a maturidade nas experiências de vida.>

É importante salientar também que a menopausa não é um fator isolado, sendo assim, o histórico de vida influencia no climatério. Mulheres com comorbidades, como diabetes e hipertensão não controladas, que são tabagistas, sedentárias e consomem bebidas alcoólicas, tendem a apresentar mais desconfortos do que aquelas que buscam um estilo de vida saudável.>

Do mesmo modo, a prática regular de atividade física, alimentação equilibrada, o cuidado com as emoções, a decisão de não beber e não fumar são medidas, tanto “protetoras” como “curativas” para esse período.>

Somada a essas práticas, a naturopatia auxilia a mulher, que esteja com desconfortos ou não, a passar por essa fase de forma mais consciente e respeitosa com seu próprio ciclo. Entre as medidas possíveis estão a adoção de uma dieta majoritariamente vegetariana, com alimentos ricos em fibra dietética e fitoestrógenos, uso terapêutico de plantas medicinais, banhos e compressas frias, seguindo orientações do profissional da área.>

Sem dúvidas, buscar informações e ajuda profissional são passos fundamentais para encarar da melhor forma possível esse momento único da mulher. Por isso, eu e o médico e naturopata Aureo Augusto iremos ministrar o minicurso on-line Menopausa: saiba o que esperar desta fase. O encontro remoto será durante todo o dia de 22 de março. Convidamos, não só mulheres, mais homens e profissionais de saúde a estarem conosco compreendendo e desmitificando essa fase do universo feminino. (Formulário de inscrição aqui)>

