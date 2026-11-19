OPINIÃO

O que está por trás das supersafras brasileiras que transformaram o Brasil no supermercado do mundo?

O avanço da agricultura no Cerrado dependeu, entre outros fatores, de ciência capaz de desenvolver cultivares adaptadas às condições regionais

C Celito Missio

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:00

Imagine uma prateleira de supermercado, contendo grãos, carnes, leite, açúcar, óleo de soja, café, flocão e tantos outros produtos tão presentes na nossa rotina. Adquiri-los é tão corriqueiro que raramente paramos para pensar no caminho que eles percorrem até chegar ali. Quando esse caminho atravessa fronteiras, abastece outros mercados e movimenta a economia, uma pergunta se impõe: o que permite ao Brasil produzir tanto?

A resposta não cabe apenas na extensão das terras cultivadas ou na abundância dos recursos naturais. A força do agro brasileiro também está na capacidade de transformar conhecimento em produtividade. E essa história começa muito antes da lavoura ganhar forma: começa na semente.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima que a produção brasileira de grãos na safra 2025/26 alcance 361,7 milhões de toneladas. Só de soja e milho, produtos básicos na produção de proteína animal e biocombustíveis, são 320 milhões de toneladas. Café, açúcar, carne de frango, carne bovina e suco de laranja ajudam a explicar por que o país conquistou espaço no comércio mundial. Ser o supermercado do mundo, porém, exige mais do que produzir em grande volume. Exige qualidade, regularidade e eficiência para competir em mercados cada vez mais exigentes.

É nesse ponto que a semente ganha protagonismo. Ela carrega o resultado de anos de pesquisa, melhoramento genético e desenvolvimento tecnológico. Seu potencial influencia o desempenho da lavoura, a adaptação às condições de solo e clima e a resposta a desafios como pragas e doenças. Não faz milagres, nem trabalha sozinha: precisa de manejo adequado e condições favoráveis. Mas uma escolha bem-feita pode mudar o resultado de toda a produção.

No Matopiba, fronteira agrícola que reúne áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, essa relação é especialmente importante. O avanço da agricultura no Cerrado dependeu, entre outros fatores, de ciência capaz de desenvolver cultivares adaptadas às condições regionais. A próxima etapa desse desenvolvimento também passa por sementes, pesquisa e inovação.

Há, contudo, um aspecto pouco visível nessa história: produzir sementes de qualidade custa tempo e dinheiro. São necessários investimentos em pesquisa, campos de produção, controle de qualidade, beneficiamento, armazenamento e logística. Para o agricultor, a semente representa uma pequena parcela do custo de implantação da lavoura (cerca de 10%), mas influencia o aproveitamento de todos os demais recursos investidos, do fertilizante ao maquinário.