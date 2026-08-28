POMBO CORREIO

O recado das crianças, JeroFake e o alerta da mudança

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Pombo Correio

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 05:30

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Matheus Landim/GOVBA

Na caminhada realizada esta semana no Bairro da Paz, em Salvador, o governador Jerônimo Rodrigues teve a companhia indigesta de um grupo de meninos que ladeavam a caminhonete e de tempos em tempos gritavam em direção ao petista: “Ô, Jero!”. Assim que tinham a atenção do governador, emendavam: “É o Netinho, vida!”, fazendo menção a um trecho do jingle de campanha do ex-prefeito de Salvador. Quem estava no evento diz que Jerônimo fez cara de poucos amigos para a resenha da criançada. Outro detalhe notado por lá foi que pouca gente saiu nas portas e janelas para acenar ao governador.

JeroFake

A acusação feita pelo governador Jerônimo Rodrigues de que a campanha de ACM Neto simulado a falta de atendimento na porta de um hospital acabou desmentida pelos próprios autores do vídeo. Trata-se de integrantes de uma página de humor, que assumiram a produção das imagens e explicaram que a gravação foi feita para uma peça de ficção. O governador, ao que parece, sequer teve o trabalho de checar a informação antes de fazer a acusação durante uma sabatina. Disseminou fake news com a clara intenção de esquivar a cobrança pública contra a fila da regulação, que é o inglório cartão de visitas da sua gestão. No final do dia, até quem faz piada na internet mostrou ser mais sério do que Jerônimo.

O alerta da mudança

A cúpula do governador Jerônimo Rodrigues (PT) anda preocupada com as adesões de lideranças do interior do estado à candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao governo do estado. Três movimentos, em especial, teriam surpreendido o governo: o do prefeito de Aurelino Leal, Rodrigo Andrade, e os dos ex-prefeitos de Mansidão Ney Borges e Djalma Santos. Nos três casos, governistas trabalhavam com a expectativa de que permaneceriam do lado de Jerônimo. A essa altura do campeonato, aliados do governador apostavam que o peso da máquina estadual funcionaria como um poderoso freio para debandadas. Até agora, porém, não foi bem isso que aconteceu.

O discurso preocupa mais

Se as adesões já incomodam, o discurso levado pelos novos aliados de ACM Neto tem tirado ainda mais o sono de governistas. Em diferentes regiões, lideranças que decidiram marchar com Neto falam em necessidade de mudança e, sobretudo, acusam o governo Jerônimo de prometer muito e entregar pouco. Nos relatos, multiplicam-se cobranças por estradas, barragens e outras obras anunciadas que não teriam saído do papel, além da violência e da velha conhecida fila da regulação, problema que continua rendendo desgaste ao governo. Parlamentares avaliam que o perigo está justamente na repetição, passando a ganhar ares de narrativa eleitoral. E é justamente a percepção de que esse discurso começa a colar que mais preocupa o Palácio de Ondina.

Cenografia

Dizem que por trás da decisão de mudar o local do ato com Lula em Salvador nesta sexta esteve uma preocupação profunda da cúpula petista no estado com o risco real de esvaziamento. A previsão inicial era realizar uma caminhada na orla entre Barra e Ondina, mas a turma achou por bem remanejar a mobilização para as ruas mais estreitas da Liberdade, um cenário mais fácil de produzir imagens que passem a sensação de maior concentração. De quebra, o comércio ativo do bairro garante uma circulação natural de pessoas, a quem Jerônimo poderá, ainda que compulsoriamente, saudar.

Banho de água fria

O resultado da nova pesquisa Quaest caiu como um verdadeiro banho de água fria no grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Havia uma expectativa da cúpula petista que Jerônimo pudesse melhorar na nova rodada do levantamento, mas o que aconteceu foi justamente o oposto: o governador caiu e viu ACM Neto aumentar a vantagem para 3 pontos percentuais, chegando a 40% contra 37%.

Sem competitividade

A nova atualização do Ranking de Competitividade dos Estados trouxe mais uma vez a dura realidade da Bahia, bem distante da propaganda de Jerônimo. Segundo o levantamento, o estado aparece na penúltima posição no Nordeste e apenas na 21ª nacional. O ranking avalia indicadores como educação, segurança, sustentabilidade ambiental e social, potencial de mercado e inovação. Em quase todos os pilares, a Bahia aparece na parte de baixo do ranking, e é a última em capital humano. Esse cenário talvez explique o fato de a Bahia estar perdendo protagonismo na economia do Nordeste e do país.

Desarticulação

O coordenador geral da campanha de Jerônimo, Adolpho Loyola, tem sido alvo de críticas intensas de parlamentares e candidatos da base governista. Entre outras razões, a queixa maior é que Loyola tem atuado para beneficiar "os dele", como o candidato a deputado federal Lucas Reis (PT), criando inimizade com muita gente grande da base petista. Candidatos a deputado observam silenciosamente os movimentos e já avisaram que pretendem dar o troco.

Tudo azul

Por falar nele, o desespero parece ter batido à porta do coordenador da campanha do governador Jerônimo, Adolpho Loyola, que passou a usar marcas e expressões utilizadas pela campanha de ACM Neto para pedir votos em favor do petista. A estratégia, claro, não passou despercebida pelos mais irônicos, que já dizem que, seguindo a cartilha da própria esquerda, Loyola estaria fazendo uma espécie de “apropriação cultural”. Se a inspiração continuar nesse ritmo, não vai demorar Loyola surgir de azul, de mãos abertas, com polegares recolhidos.

O pingadinho de Wagner

O senador e candidato à reeleição Jaques Wagner soltou duas pérolas esta semana ao dizer que o repasse de emendas do senador Angelo Coronel para os municípios do interior representavam um “pingadinho” e logo depois chegou a chamar a transferência de “desperdício”. A reação de foi imediata. Prefeitos e ex-prefeitos disseram que foi justamente aquele “pingadinho” que ajudou a resolver gargalos no dia a dia da educação e da saúde nos municípios, rebatendo a versão do senador de que é mais proveitoso designar, como ele faz, todo o montante das suas emendas ao governo de Jerônimo Rodrigues, que por sua vez não consegue fazer os recursos chegarem na ponta dos municípios. Fato é que Wagner deu de bandeja a Coronel uma legião de apoiadores, já que o seu trabalho de senador é marcado justamente pelo perfil municipalista.

Sorria, minha Bahia