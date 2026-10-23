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O sinal de alerta do PT, o silêncio traiçoeiro na Alba e os prefeitos no segundo turno

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Pombo Correio

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:45

Lideranças do PT baiano preocupadas com Lula Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na reta final do segundo turno, a campanha eleitoral do PT intensificou sua atuação no terreno do medo, das ameaças e da desinformação. Os casos vão desde mentiras sobre fim de programas sociais até confisco de poupança, espalhando um clima de terror. Aí vem a contradição: o partido que tanto prega o combate às fake news, o respeito à democracia e a defesa de uma política sem ódio também precisa responder pelos métodos que adota quando a disputa se acirra. Transformar divergências em ameaças e explorar o receio da população mais vulnerável não contribui para o debate público. A pergunta que fica é: até onde pode ir o vale-tudo eleitoral em nome da conquista do poder?

Sinal de alerta I

Lideranças do PT baiano e do núcleo duro governista ainda tentam digerir o crescimento de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno, em relação ao desempenho do pai em 2022. O avanço, observado em diferentes regiões do estado, inclusive nas grandes cidades, mas sobretudo nos municípios menores, surpreendeu os petistas. Embora Flávio só tenha vencido em quatro cidades, cresceu em praticamente todas as regiões do estado. Nem mesmo o peso da máquina governista e a forte ofensiva de comunicação, marcada por ataques ao adversário e acusações de disseminação de fake news, foram suficientes para conter o movimento.

Sinal de alerta II

O temor agora é que Flávio amplie ainda mais sua votação no segundo turno, impulsionado por uma mobilização que não teve a mesma intensidade na primeira etapa da disputa. A preocupação ganha força diante do desempenho de Lula (PT), que ficou abaixo do registrado em 2022 na Bahia. Para essas lideranças, o crescimento do adversário pode dificultar a recuperação dos votos que o presidente espera conquistar no estado. O receio é que o esforço concentrado da máquina petista no primeiro turno tenha produzido menos resultados do que o esperado.

Silêncio traiçoeiro

O bloco do PT na Assembleia Legislativa parece ainda não ter digerido a frente de apoios que a presidente Ivana Bastos (PSD) já coleciona em torno de sua reeleição. Os rumores, nos corredores da Casa, sinalizam que o partido aguarda apenas a passagem do segundo turno presidencial para entrar de cabeça na disputa. Com uma bancada de 14 deputados, sem contar três do PV e três do PCdoB, com que forma federação, o partido do governador Jerônimo Rodrigues rascunha uma espécie de entendimento prévio com o Avante, que tem cinco cadeiras e também não declarou apoio à reeleição de Ivana. É a partir dessa largada que os petistas consideram haver margem para embolar o jogo e atrair mais votos com a mão amiga do Palácio de Ondina. Em tempo, os deputados do PV e PCdoB já declararam publicamente voto pela continuidade de Ivana. Até aqui, o silêncio do PT é, no mínimo, traiçoeiro, na avaliação de aliados governistas.

Prefeitos em marcha lenta

Lideranças governistas demonstram preocupação com a dificuldade de mobilizar prefeitos aliados para a campanha de Lula no segundo turno na Bahia. A avaliação nos bastidores é que, no primeiro turno, o envolvimento dos gestores municipais foi impulsionado sobretudo pelas campanhas de governador e deputados, que movimentaram as estruturas políticas no interior. Sem essas disputas, o entusiasmo diminui consideravelmente. O esvaziamento da mobilização já é percebido por integrantes da base petista, que temem reflexos negativos na votação de Lula no próximo domingo. Afinal, sem candidatos locais na disputa, convencer os prefeitos a manter o mesmo ritmo de campanha virou uma tarefa bem mais complicada.

De aliada a inimiga

A prefeita de Jacobina, Valdice Castro, entrou de vez na mira da artilharia petista depois de manifestar seu voto em Flávio Bolsonaro neste segundo turno, contra o presidente Lula. A turma não considerou sequer que ela apoiou a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues no primeiro turno, e partiu para a selvageria nas redes sociais. Até semanas atrás, a gestora era ovacionada justamente por declarar voto em Jerônimo, em posição diferente da adotada em 2022, quando marchou com a candidatura da oposição. Bastou, porém, manifestar sua intenção de voto em Flávio Bolsonaro para, na narrativa petista, passar de aliada a inimiga da democracia.

Dois pesos

Outra grande contradição é ver a mesma esquerda que condenou eleitores de Lula que optaram pela candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia agora procurar justamente os eleitores de Neto para pedir voto em favor do presidente, numa mobilização que parece só valer em uma direção. O mesmo eleitor, tratado como adversário quando fez uma escolha diferente da cartilha petista, agora é cortejado para assegurar o projeto de poder do partido no Brasil, sob o oportunista argumento de defesa da democracia. Ao que parece, os democratas escarlates resistem à ideia do voto livre e do eleitor soberano.

Duas medidas

O governo Jerônimo prepara shows musicais no Subúrbio, neste sábado (24), na véspera do segundo turno presidencial, num movimento que, no mínimo, desperta suspeita sobre a finalidade eleitoral dos eventos. No primeiro turno, a Justiça Eleitoral determinou a suspensão de um show de Léo Santana, promovido pela Prefeitura de Salvador durante a inauguração do Centro Cultural Novo Mané Dendê, por entender que havia conotação eleitoral, embora não houvesse disputa municipal em curso. Agora, o governo do Estado promove ato similar, mas com o agravante de batizar escancaradamente os shows com nome de obra pública: “Vem Louvar de VLT” e “Celebra Subúrbio de VLT”, anunciados à luz do dia sem o menor incômodo aos órgãos de fiscalização e controle.

Promessa renovada

Assim como foi na eleição para governador, Jerônimo voltou a usar o expediente da máquina estadual para obter espólios eleitorais no segundo turno em favor de Lula. É como se vê pelo ritmo de publicações no Diário Oficial do Estado de convênios com prefeituras do interior, com destaque para acordos que estão sendo prorrogados antes mesmo do vencimento do prazo original, numa estranha coincidência eleitoral que chama atenção às vésperas da votação de domingo (25). A renovação permite ao governo reforçar a mensagem de continuidade das parcerias. Por outro lado, expõe também que o governo não cumpriu a palavra no prazo inicialmente previsto e que mais um aditivo tem pouco efeito prático.

Marcha soldado

Um observador da política baiana disse esta semana aos risos que não poderia haver mote mais inusitado para a campanha do presidente Lula do que “Exército do Lula”, lembrando ele que foi sob a tese de defesa da democracia que seu grupo político fez uma verdadeira caça às bruxas aos militares, incluindo o Exército brasileiro. Não contente, Lula resolveu montar o seu próprio.

Zé Neto fora do jogo?

Uma declaração do governador Jerônimo Rodrigues sobre a sucessão municipal em Feira de Santana, em 2028, provocou um verdadeiro mal-estar nos bastidores governistas. Ao afirmar, nesta semana, que o candidato apoiado pelo governo não precisa necessariamente ser filiado ao PT, Jerônimo foi interpretado por aliados como quem já começou a preparar o terreno para rifar da disputa o deputado federal Zé Neto (PT). Derrotado nas sucessivas tentativas de conquistar a prefeitura de Feira, Zé Neto sofreu mais um revés nas urnas este ano, ao não conseguir a reeleição para a Câmara dos Deputados. Segundo fontes governistas, o petista feirense não gostou nada da declaração e se sentiu desprestigiado pelo governador, sobretudo depois de tantos anos como principal aposta do partido na cidade.

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