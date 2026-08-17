OPINIÃO

Os efeitos colaterais da política pública

Em crises extremas, má gestão adoece, empobrece e custa vidas

J Jair Sampaio Soares Júnior

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 05:00

O recente depoimento de Anthony Fauci ao Senado dos EUA e a votação que se seguiu recolocaram a pandemia no centro do debate. Mais que revisitar decisões passadas, vale perguntar: como decidir quando as evidências ainda estão em construção?

Governar sob incerteza é escolher entre erros possíveis. Agir demais, com evidência insuficiente, pode impor custos desnecessários. Agir de menos, esperando certeza, pode ampliar o dano.

A ciência não produz dogmas: formula hipóteses, testa e revisa. Quem passou dos quarenta anos se lembra de "verdades" que o tempo desfez: o mercúrio-cromo nos primeiros socorros, o termômetro de mercúrio tido como insubstituível, a caixa d'água de amianto em quase todo telhado. Novas evidências mudaram essas práticas, e a ciência não perdeu credibilidade. Governos, porém, nem sempre podem esperar que a controvérsia termine para decidir.

Diz o ditado: a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Na gestão pública, acontece algo parecido. O desafio é definir a "posologia" das intervenções não farmacêuticas: quais combinar, em que intensidade, por quanto tempo e para qual realidade. Como na medicina, a dose depende do paciente, e cada território é um paciente diferente.

Uma medida pode ser eficaz e, ainda assim, ter efeitos colaterais graves. Na pandemia, por exemplo, reduzir horários de funcionamento, mantendo a mesma demanda, podia aumentar filas, concentrar mais pessoas e prolongar o tempo de permanência em supermercados, farmácias e lotéricas. Quando o objetivo é distanciar pessoas, concentrá-las em menos horas pode revelar incoerência. É assim que uma decisão mal calibrada acaba gerando o contrário do que pretendia. Em crises extremas, má gestão adoece, empobrece e custa vidas. Não basta saber se funciona; é preciso saber a que custo.

Em 2021, no livro A Pandemia da Covid-19, da Escola de Administração da UFBA, defendi que a escolha entre intervenções não farmacêuticas deveria considerar, além da eficácia, a adesão da população, o impacto social e o custo econômico. Uma política que desconsidera as condições de quem deve cumpri-la é mal desenhada.

Na Bahia, Salvador e municípios do interior não são o mesmo paciente. População, mobilidade, atividade econômica e capacidade dos serviços públicos mudam de um território para outro, e a dose que serve a um pode não servir ao outro. A mesma lógica se aplica à segurança pública, à educação e à assistência social.

A ciência pode manter uma questão em aberto. O governo nem sempre pode adiar a decisão. Por isso, toda decisão pública deveria vir com bula: em que se baseia, quais custos admite e em que circunstâncias deve ser revista. Boas decisões não prometem certeza. Permanecem abertas à revisão.