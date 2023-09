Os segredos do cel. Coutinho, o efeito nacional da violência na Bahia e o novo piti do Fortunato baiano

Top Secret



Tem gerado muitos questionamentos a continuidade do coronel Paulo Coutinho no comando da Polícia Militar. Mesmo diante da nova e grave onda de violência na Bahia, que teve nesta semana o seu ápice. A pergunta que tem circulado em diversos setores, da política à própria corporação, é o que segura o coronel no cargo. Comenta-se na PM que Coutinho é um verdadeiro baú, que guarda a sete chaves “segredos de estado” da eleição de 2022. Resta saber o que vai pesar mais para o governador Jerônimo Rodrigues: o passado ou o futuro.

Efeito nacional

A crise de insegurança na Bahia acendeu a luz amarela no Palácio do Planalto. Os ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) foram consultados pelo presidente Lula (PT) sobre o quanto a onda de violência pode afetar a imagem do governo federal no estado. Lula considera que a condução de Jerônimo pode arranhar a alta popularidade de seu governo no quarto maior colégio eleitoral do país.

Danos Irreversíveis

A mesma preocupação é compartilhada pelo senador e ex-governador Jaques Wagner (PT), que comentou com aliados que os danos a Jerônimo podem ser irreversíveis no futuro. O temor do cacique petista baiano se deve ao fato de os casos ocorridos no estado estarem ganhando repercussão nacional, com intensa cobertura dos principais veículos de comunicação do país, o que, consequentemente, atinge em cheio o governador.

No colo do PT

Por falar em Jaques Wagner, o senador petista começa a repetir internamente o discurso de que o povo não quer governador e prefeito de Salvador do mesmo lado político. A reflexão do petista já é vista como vacina para uma eventual derrota na capital para o prefeito Bruno Reis (União Brasil). Wagner também prega que uma candidatura a prefeito do vice-governador Geraldo Júnior, que é do MDB, não jogaria a derrota totalmente no colo do PT. Como dizem aliados, seria uma redução de danos.

Ciumeira

Já no MDB, a aflição é com a preferência dada pelo governador Jerônimo Rodrigues ao Avante. Os irmãos Vieira Lima não param de reclamar dos movimentos do mais novo queridinho da base aliada, capitaneado pelo ex-deputado Ronaldo Carletto.

Personagem foi popularizado pelo filme Tropa de Elite 2. Crédito: Divulgação

Fortunato ataca novamente

Lembram do Fortunato baiano, que falamos aqui algumas semanas atrás? Pois bem, o cidadão decidiu atacar de novo. Na ânsia de defender o governador Jerônimo Rodrigues, o apresentador, que se inspira no personagem de Tropa de Elite, ligou a metralhadora de crítica para culpar, pasmem, integrantes da oposição pela crise de violência e, ao mesmo tempo, deu asas à criatividade para encontrar argumentos para isentar o verdadeiro responsável: o governo do estado. O problema é que, em um destes ataques, o cara acabou dando um tiro no pé ao atacar o deputado Sandro Régis (UB). O apresentador acabou unindo gregos e troianos, visto que as bancadas de governo e oposição se uniram em uma nota para condenar a postura do comunicador ex-líder de audiência.

Apresentador Pix

Nas redes sociais, os ataques cada vez mais nervosos e descontrolados do cidadão não passaram despercebidos. “Esse apresentador não passa de um fanfarrão”, disse um usuário das redes. “Tá comendo na mão do governador”, criticou outro. “O Apresentador do Pix deve ter ganhado uma grana boa pra tá defendendo o indefensável”, alfinetou uma seguidora. Mas a cereja do bolo veio de outro usuário das redes: “Eu entrego ele a Kannário”. Entendedores entenderão!

Tapetão

O ex-prefeito de Juazeiro Isaac Carvalho (PT) está deixando seus adversários intrigados e os aliados, irritados. Mesmo inelegível, Isaac se lançou pré-candidato a para enfrentar a reeleição da prefeita Suzana Ramos (PSDB) em 2024. Fontes da coluna afirmam que Isaac faz esse movimento para irritar o deputado estadual Zó, que quer ser candidato a prefeito de Juazeiro pelo PCdoB, mas só há um espaço na Federação com o PT e PV. Os aliados também ficaram insatisfeitos com a articulação, pois defendem que a base petista na cidade se una em torno de um nome elegível, o que não é o caso de Isaac, que, na visão deles, tenta tratorar.

Decepcionado

O ex-deputado Uldurico Júnior (MDB) tem reclamado da falta de apoio de Jerônimo Rodrigues em sua tentativa de emplacar uma candidatura a prefeito em Teixeira de Freitas. A aliados, ele diz que esperava que o governador o anunciasse como candidato da base governista no município do Extremo Sul, o que parece estar distante de acontecer. A insatisfação também contagiou os Vieira Lima, que esperam apoio do governo a Uldurico.

Faça o que digo, não o que faço

Ex-candidato do PSOL ao governo da Bahia, Kleber Rosa começou a semana sem saber onde enfiar a cara, diante da punição que recebeu do TRE-BA por irregularidades praticadas em sua campanha no uso da cota de recursos destinada a negros e mulheres pelo Fundo Eleitoral. O Tribunal diz que ele movimentou R$ 45 mil sem comprovar que efetivamente eles foram destinados a quem de direito. O discurso caiu por terra e Kleber ainda terá que devolver o dinheiro aos cofres públicos.

Invertida

O PT pressionou a direção do Progressistas para receber o apoio do partido em Vitória da Conquista nas eleições de 2024, mas levou uma invertida. Além da candidatura de Waldenor Pereira (PT) não despertar grande entusiasmo na Joia do Sertão, um aliado da prefeita Sheila Lemos (UB) se mostrou mais hábil na articulação política e conseguiu convencer o comando do PP a caminhar com ela na reeleição. João Cesar Guimarães (PP) é um nome que começa a ganhar força em Conquista.

Decorativa