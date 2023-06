Confira a previsão dos signos para este domingo (18)

UMA VIDA CHINFRIM



Quem nunca tiver confundido uma fantasia com um pressentimento que atire a primeira pedra, e se atreva a criticar e condenar as pessoas normais que cometem qualquer erro de percepção.



Em nossa egoísta ilusão sobre como tudo deveria ser, fechamos nossa inteligência aos eventos que não se encaixam em nossa particular visão (limitada e equivocada), criticando e condenando as pessoas que representam qualquer desvio a nossas normas interiores.

Mas, que tipo de vida poderíamos esperar se nos encerramos numa bolha artificial de convencimentos? Nossa inteligência se enriquece e rejuvenesce na mesma medida em que funcionarmos como sistemas abertos, em busca das verdades universais em que todas as diferenças e contradições se resolvem. Sem isso, levamos uma vida chinfrim.

ÁRIES: Ainda que as âncoras do passado resistam a ser levantadas, mesmo assim acontecerá o que tem de acontecer, porque este é um momento determinante, que desenha uma grande parte do futuro dos próximos anos. Importante.

TOURO: Afinal de contas, todo grande caminho começa na imaginação, mas é também na imaginação que a consciência perde o foco e se esquece da motivação principal que fornece combustível a todas as ações. É preciso discernimento.

GÊMEOS: Fazer bonito é uma intenção nobre, mas é sabido que na maior parte do tempo ninguém tem essa bola toda, que uma grande parte de cada dia a vida é ordinária, sem grandes excitações. Mas, só o extraordinário vale.

CÂNCER: É certo que há muito para pensar, e talvez muito mais ainda, porque quando sua alma puxar o primeiro fio das reflexões, se descortinará então o verdadeiro panorama, e a extensão e profundidade do momento atual.

LEÃO: Quando muitas pessoas ao mesmo tempo desejam algo, é muito difícil não acontecer, mas como ninguém ainda domina completamente a capacidade de desejar, esse algo que acontece chega contaminado com situações estranhas.

VIRGEM: Mesmo que tudo pareça uma fantasia e isso deixe sua alma alarmada e na defensiva, ainda assim vale a pena levar a sério este momento, porque circulam informações relevantes para você se conhecer melhor. Isso vale.

LIBRA: Ir longe, além das limitações que se apresentam a você em tom desafiador, sua alma sabe que pode transcender. Não se trata de não sentir medo, mas de continuar em frente mesmo com a certeza de que tudo dará errado.

ESCORPIÃO: O cenário é complexo, vale a pena prestar mais atenção, e não se deixar seduzir pela ingênua ideia de que a imaginação resolveria tudo nesta parte do caminho. É preciso ter estratégias claras, e se ater a elas.

SAGITÁRIO: Talvez não sejam as pessoas certas, mas são as disponíveis, e sua alma precisa tanto de apoio que, no momento, quem estiver disponível servirá. Porém, a busca por relacionamentos de qualidade continua.

CAPRICÓRNIO: Tudo é possível, mas cada coisa tem seu próprio nível de complexidade e, para realizar algumas delas o caminho é bem complicado. O que importa mesmo é sua alma reconhecer a real motivação que a leva até aí.

AQUÁRIO: No começo, tudo é frágil, mas ao mesmo tempo forte. Frágil porque é como os primeiros passos de um potrinho, forte porque a alma se sente ungida por uma vocação, a certeza de ter sido feita para esse momento.