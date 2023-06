Horóscopo de 11/6: veja as previsões para este domingo

O CAMINHO DO CÉU



Data estelar: Mercúrio e Plutão em trígono.



Dentro do possível, quebra a rotina de todos os domingos e te dedica a decifrar, com boa vontade e intenção, tudo que de mais complicado te acontece, evitando te estender em lamentos inúteis, que ecoam sem sentido na Vida, são apenas dramas que nem sequer interesse histórico teriam.



Decifra as complicações que te paralisam e que merecem atenção, aquelas que tua alma não sabe mesmo o que fazer, ou se teria algo que poderia fazer, ou mais ainda, se nada fazer seria a atitude mais sábia. Te dedica a decifrar, porque neste momento há clareza disponível, e para a encontrar tu tens apenas de ter boa vontade e te dedicar a praticar essa boa vontade, porque de boas intenções é pavimentado o caminho do inferno, enquanto o caminho do céu é pavimentado de todas as boas intenções que foram colocadas em prática.