Horóscopo de 12/6: veja as previsões para esta segunda-feira

Data estelar: Lua míngua em Áries. A serenidade que te falta tem a mesma medida da confiança que perdeste ao longo da existência, e sabes quem substituiu a confiança perdida? O medo, esse intrometido que desgasta relacionamentos, talentos, memórias, sociabilidade e tantas outras experiências que com serenidade e confiança brindariam com ampliação de percepção e conhecimento.

O mesmo medo que, instintivamente, protege os animais, na consciência humana é o agressor, nós devemos nos proteger do medo porque dele não recebemos nada além de ameaças e intimidações, estragando inúmeras situações que, sem medo, seriam maravilhosas, excitantes.

A confiança é o antídoto do medo, e porque o medo ameaça o que tu precisas, é imprescindível ter coragem para se atrever a pautar os relacionamentos na confiança, aos poucos substituindo o maldito.

ÁRIES: Muito do que você adoraria ver acontecer é completamente possível, mas não de imediato, há um longo caminho de imprevisíveis resultados para ser trilhado até chegar lá. É importante ter consciência da realidade.

TOURO: Fazer com que todo mundo se entenda talvez seja muita pretensão para este momento. Melhor celebrar o pouco que se possa avançar e se tornar indiferente aos trancos e solavancos que as discórdias provocarem. Aí sim!

GÊMEOS: Se o pensamento, por si só, realizasse, imagine você tudo que aconteceria neste exato momento. Afortunadamente, esse poder ainda não está disponível a nossa humanidade, é preciso continuar confiando no trabalho.

CÂNCER: É importante aceitar que, diante das incertezas que o mundo provoca, não haveria como tudo funcionar dentro de estritas margens de segurança e previsibilidade. Aceite as incertezas e abra mão da segurança.

LEÃO: A boa vontade há de ser posta em prática, mas com cuidado, com a alma preparada para recuar no caso de os resultados se mostrarem contraproducentes. A boa vontade há de ser testada, porque não é solução mágica.