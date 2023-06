Horóscopo de 24/6: veja previsões para este sábado

ALMA, O SER INTERIOR



Teus pensamentos, desejos e atos hão de ser instrumentos de expressão para tua alma, assim sentirás que tudo faz sentido e que há um propósito a ser seguido, porque se teus pensamentos, desejos e ações não tiverem uma orientação, atormentarão tua consciência com uma série infindável de contradições e contrassensos.



Tua alma é o ser interior, o poder que pensa os pensamentos, que deseja os desejos e que executa as ações, a alma é você funcionando com a conexão pertinente a esse conjunto mais amplo e sofisticado de experiências, esse colosso inteligente que chamamos de Universo.

Se os pensamentos, desejos e atos servem a tua alma, então nunca te perderás e, ao contrário disso, serás a luz que orienta as pessoas que precisam se lembrar de quem elas verdadeiramente são

ÁRIES: Algumas conversas profundas e honestas se tornam necessárias, e não se deve esperar que algum esclarecimento resulte delas, apenas se envolver com sinceridade e colocar todas as cartas sobre a mesa. O resto é destino.

TOURO: Algumas coisas na vida não podem ser saboreadas nem avaliadas antes da hora de as experimentar. Ou seja, só se pode saber se valerá a pena seguir em frente pagando para ver os resultados. Só assim, não tem jeito.

GÊMEOS: Tome seu tempo, evite ceder a quaisquer pressões, porque a hora é decisiva e, por isso mesmo, qualquer precipitação estragaria o processo de tomada de decisões. Tome seu tempo, não se apresse, pense bem sobre tudo.

CÂNCER: Enquanto não houver um esclarecimento melhor sobre tudo que acontece, o melhor é sua alma tomar distância e permanecer recolhida, de modo a não enfiar os pés pelas mãos com decisões precipitadas. Melhor isso aí.

LEÃO: Anda mais difícil do que o normal haver mínimo entendimento entre as pessoas para poderem atuar em conjunto, com solidariedade. No entanto, apesar da dificuldade, continua sendo essa a chave que precisa ser utilizada.

VIRGEM: Apenas faça o que estiver ao seu alcance e se prepare para receber críticas, porque quando as pessoas enxergam algo que contrasta com a atitude delas, logo se ocupam em minimizar o esforço alheio e o desvalorizar.

LIBRA: Não precisa de muita coisa, apenas depositar confiança nos seus ideais, não importando se, temporariamente, esses pareceriam estar completamente fora de seu alcance. Se isso é real, saiba também que vai passar.

ESCORPIÃO: A melhor estratégia para o momento seria você fazer cara de panorama e sair pela tangente sem que ninguém perceba e, assim, ganhar tempo para entender melhor tudo que anda acontecendo. É muita coisa, isso sim.

SAGITÁRIO: Os acordos propostos podem não ser ideais nem sequer parecidos com o que você gostaria, mas representam um avanço que há de ser aproveitado, em nome de não estender por mais tempo alguns conflitos inúteis.

CAPRICÓRNIO: As potencialidades são sementes de realidades futuras, que podem ficar dormentes por toda a eternidade, aguardando pela hora em que alguém se dará o trabalho de descobrir o que é potencial e o transformar em real.

AQUÁRIO: Para que tudo aconteça dentro da necessidade de conforto e segurança, seria preciso você investir mais recursos dos disponíveis de imediato. Pensar melhor e ganhar tempo seria uma estratégia interessante agora.