Horóscopo de 25/06: veja previsões para este domingo

Confia nas visões que te dão arrepios na pele e fazem brotar um ardor característico do centro do coração, e te prepara para agir à altura.

GÊMEOS : Por mais que sua alma seja pressionada para tomar decisões, seria melhor ganhar mais tempo para refletir com sinceridade sobre tudo que está envolvido nesta parte do caminho Evite ceder às pressões, tome seu tempo.

VIRGEM : Nem tudo merece ser feito com lógica, para todo mundo entender o processo. Há momentos, como agora, em que sua alma pode quebrar a lógica, transgredir as regras e se armar de boa vontade para fazer tudo do seu jeito.

LIBRA : Provavelmente, nunca haverá um caminho completamente aberto e receptivo às suas demandas, sempre você encontrará adversidades e obstáculos. Por isso mesmo é que não vale a pena se martirizar com as dificuldades.

SAGITÁRIO: As confusões que as pessoas armam, mesmo que inconscientemente, afetam bastante seus planos, e não adianta tomar distância para se preservar, as coisas se manifestam de todas as maneiras possíveis.