Horóscopo de 2/6: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Vênus e Netuno em trígono. Eleva teu coração e tua voz numa prece ardorosa que te aproxime da entidade espiritual que te acompanha desde sempre e para sempre, porque se tua prece for honesta e sincera, receberás a orientação que procuras, mas não te iludas com que alguém de outra dimensão fará o que somente tu podes e deves fazer nesta dimensão em que existes.

Nos lembramos de buscar o amigo divino quando nos sentimos sós e carregando peso excessivo sobre as costas, incompreendidos pelas pessoas com que nos relacionamos, mas nunca estamos sós nem muito menos somos incompreendidos, apenas torturamos a nós mesmos circunscrevendo a realidade ao que os cinco sentidos físicos percebem e, ao ignorar tudo o mais que vivemos, nos convencemos de que ninguém nos acompanha. Eleva uma oração sincera ao teu amigo divino e tua prece será atendida.

TOURO: Pensar coisas lindas e não ter ninguém com quem compartilhar, ou ao compartilhar parecer algo fora de tom, essa é a essência da solidão, que é sempre artificial, porque quando a visão é conectada, as pessoas aparecem.

GÊMEOS: Faça com carinho e atenção tudo que seja da competência deste dia, se comporte como se a sua atuação no mundo fosse começar exatamente agora, e na sua frente se descortina um caminho que aproxima à eternidade.

LIBRA: As boas intenções que são postas em prática são as melhores, porque aquelas que ficam só no impulso são as que pavimentam o caminho do inferno, cujos labirintos são feitos de todos os desentendimentos cotidianos.