Horóscopo de 4/6: veja previsões para este domingo

Data estelar: Mercúrio e Urano em conjunção.



De pouco em pouco se trilha um grande caminho, nunca te esqueças desta lei, porque seus resultados serão sempre garantidos, apesar de que, como resultado de tua urgência e ansiedade, tua alma busque um esplêndido golpe de sorte que vire a mesa ao teu favor, e em definitivo.



Os golpes de sorte podem vir, ou não, a acontecer, e quando se apresentarem devem ser celebrados com toda pompa e circunstância, mas evita depender da sorte para construir teu caminho, confia, isso sim, no poder da rotina, a qual, se sustentada com ordem dentro das possibilidades, te brindará com a garantia dos resultados que, de outra forma, e nas mãos da sorte, não teriam essa força.