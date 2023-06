Veja as previsões dos signos desta quarta-feira (21)

Os átomos que estruturam nossos corpos estavam aí muito antes de nascermos, e depois de falecermos continuarão disponíveis, a matéria de que somos feitos é eterna e indestrutível, além de ser uma só, funciona na mesma frequência para todos os corpos, sejam esses infinitesimais ou grandiosos como galáxias. A interconexão telepática é uma realidade cósmica, não é por nada que se a descreveu como uma verossimilhança e simetria entre o que está em cima e o que está embaixo. Não há como evitarmos a ideação da eternidade, porque é dela que somos feitos, e nossa consciência tem de se haver com resolver a equação de fazer uma ponte entre o que há de primitivo e estreito em nós, com o que há de mais conectado à magnificência dos corpos celestes e seus misteriosos funcionamentos.

ÁRIES: Nada começa ou termina verdadeiramente, tudo continua, acompanhando o eterno proceder da vida e de seus inerentes mistérios. Procure se entregar com confiança a esse movimento, porque esse é seu verdadeiro ser.

TOURO: Nas próximas semanas haverá muito para pensar, e valerá a pena se dedicar a fazer reflexões sinceras e amplas sobre os acontecimentos, porque só isso garantirá que você tome as decisões certas, sem precipitação.

CÂNCER: Agora é quando a alma encontra uma margem de manobra mais ampla para tomar iniciativas, e criar uma dinâmica expressiva e produtiva de manifestações. É um momento auspicioso, procure o aproveitar com plenitude.

LEÃO: Estabeleça um tempo que sirva de transição da sua condição atual em direção a outra, que por enquanto não é possível ter clareza absoluta sobre ela. A alma sente a proximidade do futuro, mas não o sabe decifrar ainda.

VIRGEM: Enquanto continuar havendo mínima concordância, as coisas se manifestarão de forma produtiva, e todas as pessoas envolvidas receberão algum benefício, seja esse objetivo ou de ordem subjetiva. Assim são as coisas.