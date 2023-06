Veja as previsões dos signos para esta quinta (22)

Cresce com generosidade e amor pelos teus semelhantes e diferentes, porque o reino humano é uma unidade cósmica, não há distância nem recursos que te separem dessa unidade, a ela pertences e tudo que fazes e desfazes agrega ou desagrega ao conjunto de experiências, que é a humanidade, e retorna a ti, que pertences a ela.



Ama teus semelhantes e diferentes sem necessitar de expressões de afeto ou tapinhas nas costas, ama respeitando, tratando bem, dando passagem, aliviando a carga e dificuldade toda vez que te vejas diante da oportunidade, e faz isso usando todos os recursos ao teu alcance.

Já que queres ser diferente e que tua presença seja única e original, então agrega senso de fraternidade ao mundo com tudo que penses, fales, sintas e faças, assim viverás o melhor de nossa humanidade.

ÁRIES: Tudo tem algum custo, isso é inevitável, porém, se você fica calculando sempre os custos de tudo, não sobrará tempo para se aventurar e desfrutar espontaneamente do que a vida lhe oferecer. A graça da vida é gratuita.

TOURO: É importante negociar, porque através da negociação se chegaria, teoricamente, a um ponto de harmonia entre todas as partes envolvidas. Por isso, a negociação não há de ser o objetivo, apenas uma ferramenta. É assim.

GÊMEOS: Talvez seja interessante você diversificar suas vontades, mesmo que ao longo do dia pareça que isso só resulta em dispersão. Num momento tão complexo como o que o mundo passa atualmente, a diversificação alivia o peso.

CÂNCER: É hora de investir bem, pensando no bem-estar e em que seu dia a dia se torne mais sereno e agradável. O investimento no bem-estar parece, às vezes, um gasto supérfluo, mas o tempo demonstra sua importância.

LEÃO: Difícil reconhecer qual seria o melhor movimento a fazer diante das circunstâncias que se apresentam, portanto, melhor ganhar tempo, evitando se precipitar, porque a urgência não resolverá nada e agregará problemas.

VIRGEM: Importante mesmo é que a divisão de tarefas seja justa, e que não aconteça, novamente, de você ficar com mais do que o resto das pessoas. A boa vontade é muito boa, mas não deve ser confundida com ingenuidade.

LIBRA: O valor das pessoas se mede em diferentes níveis e utilidades, e nem sempre se pode avaliar tudo que elas representam, já que cada uma delas é a dona do próprio destino. Sua alma precisa avaliar tudo com sabedoria.

ESCORPIÃO: Aproximar suas ideias da realidade é o melhor movimento a fazer, para evitar que sua alma fique dando voltas sobre si mesma, imaginando que o poder da mente, por si só, seria suficiente para realizar.

SAGITÁRIO: Há, certamente, gastos básicos e necessários, e outros gastos que poderiam ser temporariamente deixados de lado. Não se trata de ter ou não os recursos disponíveis, mas de estabelecer prioridades e relevâncias.

CAPRICÓRNIO: Investir em relacionamento é algo que não pode depender de você obter esse ou aquele resultado concreto, porque as pessoas são entidades complexas, com vida própria e liberdade para pensar. Isso complica tudo.

AQUÁRIO: A melhor atitude para o momento é fazer com que as pessoas se sintam bem com sua presença, para que, no conforto da situação, e todo mundo à vontade, os assuntos mais importantes possam ser conversados devidamente.