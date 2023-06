veja as previsões dos signos para esta quinta (29)

As palavras não são meros sons modulados, há uma magia nelas que as transforma em forças construtoras, mas também em armas de destruição, dependendo da intenção e do tom com que elas são expressas. É certeza que teu coração já se rompeu sob o efeito de algumas palavras, e provavelmente tu também já feriste mortalmente alguém com tuas palavras.



Contudo, não é tão certo que tu tenhas consciência do uso de tuas palavras como forças construtoras da realidade, porque nossa humanidade é viciada em se envolver na vida como se essa fosse uma eterna contenda, na qual temos todos de escolher nossos inimigos e pautar nosso dia a dia nos opondo a eles e eternizando conflitos.