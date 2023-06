Veja as previsões dos signos para esta segunda-feira (26)

gora ou depois, cedo ou tarde, pelas boas ou pelas más, o inevitável destino de te reinventar se cumprirá, e em questão de procedimentos do destino posso te afirmar que será sempre melhor ir ao encontro dele do que esperar e se distrair até que o destino venha de encontro a nós.



Isso que chamas de mundo é uma projeção da mente de nossa humanidade, então tem também tua assinatura, porque tuas ideações agregam ao mundo, e sem muito esforço tu consegues perceber que o mundo não é mais o mesmo e que nunca mais voltará a ser como antes, e isso é projeção da maneira com que nossa humanidade pensa, cabendo a todos nós, portanto, nos reinventarmos, e se possível, o fazer com alegria.

Se queres melhorar o mundo e deixar um ambiente mais justo às futuras gerações, então te reinventa, te lança ao futuro com alegria.

ÁRIES: Para você obter o que deseja, manobras muito complexas teriam de ser feitas, e diante desse cenário caberia fazer a reflexão de se vai valer a pena todo o esforço em nome dos resultados pretendidos. Faça a reflexão.

TOURO: Melhor mudar de posição várias vezes do que se agarrar a uma que não tenha consistência, e que em vez de ajudar a administrar a situação torna você alvo de todas as críticas e pedradas. O mundo está em construção.

GÊMEOS: A resistência piorará as coisas, melhor navegar no fluxo dos acontecimentos hoje, o qual, diga-se de passagem, tende a ser muito louco. Dá para se divertir bastante no meio da loucura se você não resistir.

CÂNCER: O que era certo e seguro agora é incerto e inseguro, assim andam as coisas. Porém, nada disso deve preocupar sua alma, porque esse ritmo das coisas é apenas o fiel retrato de como anda o mundo, de ponta-cabeça. É assim.

LEÃO: Há momentos em que é melhor agregar desordem e fazer o que deseja do que se comportar dentro dos parâmetros de adequação social, em nome de não perturbar a ordem. Do jeito que o mundo anda, não compensa a adequação.

VIRGEM: Se ninguém souber o que você pretende de verdade, isso lhe dará vantagem, porque se seus movimentos caírem na boca do povo, aí você vai ter de se explicar tanto que o processo todo vai perder a graça. Melhor isso não.

LIBRA: Os interesses são divergentes, mas isso era esperado, melhor aceitar a situação e lidar com ela da melhor maneira possível. Essa é uma condição passageira que não precisa ser valorizada, vai passar. Só isso.

ESCORPIÃO: As discórdias não devem se tornar protagonistas deste momento, sua alma precisa passar o mais rapidamente possível por essas condições, e a única maneira de o fazer é continuar batendo na tecla da produtividade.

SAGITÁRIO: As tarefas se sobrepõem e o melhor a fazer é assumir a dianteira e realizar o máximo possível no exíguo tempo de hoje Não importa que as coisas aconteçam de forma desordenada, o que importa é fazer.

CAPRICÓRNIO: Se a realidade não se ajusta às suas expectativas, cuide para não mandar a realidade para o espaço e colocar suas fantasias no lugar dela. Há coisas que precisam acontecer, e que adquirem sentido ao longo do tempo.

AQUÁRIO: Que as coisas não aconteçam de acordo com seus planos não significa que estejam desandando. Prepare sua alma para mudanças de rumo e estratégias, se desapegando do roteiro concebido inicialmente. Assim será melhor.