Veja as previsões dos signos para este sábado (17)

CONTINUA TE ABRINDO Poderia te dizer os versos mais sublimes e arrancar uma lágrima de luz de teus olhos, porque a alma é preparada para reconhecer a beleza e sabe o quanto vale o que a tira do ensimesmamento, o que a faz perceber o coração se reconhecendo e unificando a tudo que eleva e aproxima a essa dimensão que, por falta de outro nome, chamamos de espiritual. Sem importar o quanto tenhas te enclausurado num sistema fechado de convencimentos dogmáticos e enrijecidos, a Vida continuará te apresentando sinais para que saias de ti e recuperes as conexões interiores e exteriores que garantem teu constante enriquecimento e rejuvenescimento físico, moral, social e psicológico.

Nunca te detenhas por tempo demais no medo e na angústia, passa por essas condições rapidamente e continua te abrindo ao espírito.

ÁRIES : O novo convive com o antigo, e isso não acontece sem atrito e conflito, porque são tendências completamente diferentes, que não conversam entre si. A consciência tem de se haver com paradoxos e contradições.

TOURO : As potencialidades são fantásticas e se multiplicam em milhares de caminhos possíveis. Há de se manter o foco, porque as distrações são todas muito atraentes, porém, o objetivo, agora, não é divertimento, mas produzir.

CÂNCER: O momento atual envolve muito mais do que sua alma tinha conseguido imaginar até aqui, o cenário que se descortina é mais amplo, e as repercussões são mais profundas também. Há de se atuar à altura do momento.