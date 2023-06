Veja as previsões para esta quarta (28)

.



Será de grande ajuda para teu desenvolvimento que tenhas clareza a respeito das prioridades que tomam teu tempo, porque tudo que pensas e desejas precisa caber no exíguo espaço de cada dia, e tanto o intelecto quanto a mente produzem mais visões e ideações das que seria possível realizar, e se não tiveres clareza a respeito das prioridades, então não haverá como evitar a incômoda sensação de frustração.



Se tuas prioridades forem bem escolhidas, então te relacionarás com elas como as obrigações que deves cumprir diariamente, e elas não te pesarão, mas se tuas prioridades tiverem sido impostas pelas circunstâncias, então as obrigações te pesarão e te transmitirão a certeza de que se opõem à satisfação que buscas em outras experiências.