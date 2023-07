Di Paula será revisto em livro e documentário

Di Paula e Ney Matogrosso. Crédito: Carlos Borges/divulgação

Di Paula, estilista, ator, diretor teatral e apresentador de TV e um dos personagens mais talentosos e conhecidos da cena artística, fashion e carnavalesca da Bahia, é o foco do mais novo projeto do jornalista baiano Carlos Borges. Embora radicado há 33 anos nos Estados Unidos, Borges vive permanentemente ligado à Bahia, nossas artes e cultura.



Escolher Di Paula como tema do projeto – livro e documentário – foi uma decisão longamente adiada, mas natural para quem sempre foi muito próximo do artista e estilista. Alguns nomes já estão envolvidos no projeto, como o jornalista Roberto Aguiar.

Como consultores já estão confirmados os nomes de José Raimundo “Pinguim”, que foi produtor dos programas de TV de Di Paula por três décadas, e a irmã do artista, Valdeize Almeida. Quem também estará associada ao projeto é a jornalista Doris Pinheiro.

Lulu Santos em Trancoso

Lulu Santos. Crédito: divulgação

O cantor e compositor Lulu Santos, desembarca no litoral sul da Bahia, para uma apresentação única e especial no famoso Teatro L’Occitane, no dia 9 de setembro. Será sua primeira vez no espaço a céu aberto, em Trancoso, e o artista promete um super show com Barítono. A turnê, que teve sua estreia em solo americano, já passou pelas principais capitais do país como: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Brasília e Goiânia.

“Estou muito feliz por poder apresentar essa linda turnê em um lugar tão incrível como Trancoso, aliás, na Bahia, que é um lugar muito especial para mim. Tenho ótimas lembranças e com toda certeza esse show será mais uma delas!”, afirma Lulu. Este evento marca a parceria entre duas renomadas produtoras de eventos, Energy Trancoso (Sol Tlam, Carol Kratz e Hie lusófono) e Mannu Carvalho (Manu carvalho, Caio Rehen, Etielson.

Álbum de músico baiano é Top 20 nos Estados Unidos

Nanni Assis. Crédito: divulgação

O compositor e cantor baiano Nanny Assis, radicado há mais de 20 anos nos Estados Unidos e um dos músicos brasileiros mais reconhecidos e aplaudidos no exterior, acaba de alcançar uma marca importante com seu álbum Rovanio (nome de batismo de Nanny).

O álbum entrou no Top 20 das playlists do segmento de jazz norte-americano, um feito significativo. Nanny Assis, que também é duas vezes ganhador do Press Awards, espera agora que o álbum Rovanio consiga a indicação aos prêmios Grammy, tanto a versão Latina quanto o Internacional.

Carnaporto 2024

O Grupo Axé Moi confirmou a quinta atração do Carnaporto 2024: o cantor Pedro Sampaio. O carioca também é DJ, compositor e produtor musical. Além de Pedro Sampaio, já estão confirmados no line up do evento: Leo Santana, Parangolé, Xanddy Harmonia e Tomate. A 26° edição do Carnaporto ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2024.

TUM-TUM-TUM*

Uma das mais festejadas produtoras da Bahia, a querida Irá Carvalho (Íris Produções) vai comemorar nova idade dia 12 de agosto, em Aracaju, durante o show da cantora Alcione, que acontece na mesma data na capital sergipana. Tão logo a Marrom termine sua apresentação, amigos de Irá vão fazer uma festa de arromba. Leonina e festeira, a querida Irá está se preparando para curtir sem moderação. Ela merece.

O Carnatal será o primeiro palco do show, após o período sabático da cantora Anitta. Tudo numa ação conjunta do Bloco da Anitta + Bloco O Vale, no dia 8 de dezembro. A cantora Alinne Rosa já havia sido confirmada na grade de atrações em 13 de junho, quando o Carnatal lançou oficialmente os blocos, camarote temático e iniciou a venda de abadás e ingressos para o camarote Beats.