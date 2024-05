MARROM

Jota Cunha ganha retrospectiva na Pinacoteca em São Paulo e prepara livro com criações que fez para o Ilê

Artista completa 76 anos em junho

Osmar Marrom Martins

Publicado em 29 de maio de 2024 às 22:56

Jota Cunha com uma de suas criações Crédito: divulgação

Um dos mais renomados artistas plásticos do Brasil, o baiano Jota Cunha que completa 76 anos no dia 13 de junho, ganhou uma retrospectiva de sua obra a maior já realizada em sua carreira pela Pinacoteca de São Paulo que vai até 29 de setembro de 2024. Com cerca de 300 itens, entre pinturas, desenhos, cartazes, estampas, objetos e documentos, “J. Cunha: Corpo tropical” apresenta a trajetória do artista, acompanhando seus percursos pela Bahia e sua projeção nacional e internacional. Em paralelo a essa retrospectiva está construindo um livro gráfico aproveitando as comemorações dos 50 anos do Bloco Ilê Aiyê. Ele vai reunir os trabalhos que fez para o afro do Curuzú onde atuou por 25 anos. Mais J. Cunha fez questão de deixar bem claro que é um trabalho autoral e não uma encomenda do ilê bloco que ele tem muito carinho. Cunha atua no Carnaval baiano desde os anos 1960. E até hoje faz trabalhos para Daniela Mercury.

Novos Baianos Crédito: divulgação

Novos Baianos é uma das atrações do Festival João Rock em Ribeirão Preto (SP)

Considerado como um dos maiores festivais de música brasileira, o João Rock acontece no dia 8 de junho no Parque Permanente de Exposições em Ribeirão Preto (São Paulo) e recebe atrações inéditas, como o cantor Djavan, a banda 14 Bis e a cantora Marina Lima. Em quatro palcos, 26 atrações evidenciam a força e a pluralidade da música brasileira. A Bahia estará representada por Armandinho, Pitty e Novos Baianos. Confira a programação: João Rock: Emicida + Pitty, Marina Sena, Os Paralamas do Sucesso, Armandinho, Samuel Rosa, CPM22, Marcelo D2 e Djonga, Detonautas, Thiago Castanho e Marcão Britto – CBJR e Batalha da Aldeia. Aquarela: Maria Gadú, Marina Lima, Tássia Reis, Negra Li e Duda Beat. Brasil – Lendas Vol.2: Lulu Santos, Djavan, Ney Matogrosso, 14 Bis e Novos Baianos. Fortalecendo a Cena: Veigh, Wiu, Teto, Ebony e Ryu The Runner.

Prêmio da Música Brasileira

O Prêmio da Música Brasileira (PMB) e a União Brasileira de Compositores (UBC) anunciam a criação da nova categoria "Prêmio do Músico Brasileiro", com estreia na 31ª edição do PMB, que homenageará Tim Maia, dia 12 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A iniciativa é dedicada a celebrar, premiar e reconhecer a contribuição vital dos músicos para a construção da música brasileira. A programação com 27 grandes nomes da música brasileira contempla números musicais de artistas como Marisa Monte, Ney Matogrosso e Seu Jorge, entre outras vozes consagradas e novos talentos da música nacional, que farão interpretações inéditas do vasto repertório do homenageado. A direção é de José Maurício Machline e Giovanna Machline. O evento será transmitido ao vivo pelo Canal Brasil e pelo canal do Prêmio da Música Brasileira no YouTube.

TUM-TUM-TUM*

1 - A Bahia FM inicia, na próxima semana, seu Fuzuê junino, no Salvador Norte Shopping. O programa vai contar com muito forró e distribuição de brindes. Na programação gratuita, estão confirmadas apresentações de nomes como EstakaZero (05/06), Jeane Lima (07/06) e Cangaia de Jegue (14/06), das 12h às 13h, na Praça Central, piso L1.

Arraiádunzinho Crédito: divulgação

2 - Com o tema “O Nordeste é a África”, A Escola Olodum está organizando o "Arraiádunzinho" para celebrar o período junino. O evento chega a segunda edição e será realizado dia 15 de junho, das 13h às 17h, no Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho. O "Arraiádunzinho" antecede o Dia Internacional da Criança Africana, que se comemora no dia 16 de junho.

3 – A programação musical do São João Salvador Shopping será aberta no próximo dia 03 de junho, com a realização do Boteco do Ginô, comandando pelo artista Targino Gondim que receberá convidados especiais. O evento gratuito acontecerá na Praça de Alimentação – Piso L3, a partir das 19h, e na estreia o cantor vai receber a banda Forró do Tico. O arrasta-pé será realizado também nos dias 10 e 17 de junho, sempre às 19h.

Arraiá do Gravatá