Lavagem da igreja de Santo Antonio de Lisboa em nova data

Baiana na lavagem em Lisboa. Crédito: Divulgação

A segunda edição da Lavagem de Santo António acontecerá de 14 a 17 de setembro nas ruas de Lisboa, reunindo música, tradição e um sentido de comunidade. Este festival anual homenageia o querido Santo António, de uma forma única e colorida. No dia 14 acontece a conferência; dia 15, a missa de celebração;e no dia 17, o cortejo pelas ruas da capital portuguesa, cerimônia da lavagem simbólica da escadaria da Igreja de Santo António de Lisboa e a feijoada da Lavagem. Os padrinhos são o jornalista, escritor, compositor e apresentador Nelson Motta, a fadista portuguesa Carminho e a embaixadora da folia Lili Caneças. O evento será realizado logo após a Lavage de La Madeleine, dia 10 de setembro, em Paris.

Parada do Orgulho LGBT da Bahia será dia 10 de setembro

A 20ª edição da Parada do Orgulho LGBT da Bahia será realizada dia 10 de setembro no Campo Grande, onde acontece o tradicional Circuito Osmar Macêdo no Carnaval. Como sempre, haverá a participação vários trios elétricos, artistas e shows de atores transformistas no palco do evento. A apresentação será de Bagagerye Spilberg . A Cantora Larissa Marques vai se apresentar com projeto exclusivo. A organização do evento é do Grupo Gay da Bahia, comandado pelo presidente Marcelo Cerqueira, um batalhador incansável da causa LGBT +.

Gabriel o Pensador, Lulu Santos e Xamã. Crédito: Divulgação

Cachimbo da Paz 2 reúne Gabriel o Pensador, Lulu Santos e Xamã

Hoje chega em todas as plataformas digitais Cachimbo da Paz 2, com Gabriel o Pensador. A nova versão conta com as participações de Xamã e Lulu Santos. O single anuncia o novo álbum de Gabriel, intitulado Antídoto Para Todo Tipo de Veneno, que tem participações de Black Alien em Nunca Tenha Medo, e Armandinho em Liberdade, entre outras. Em Cachimbo da Paz 2, Gabriel faz uma reflexão através de uma história cinematográfica, tendo Lulu Santos no refrão e também com toque especial nas guitarras. O rapper Xamã completa o time.

Adão Negro na Macaco Sessions

Já está no ar o novo episódio da Macaco Sessions, com o show da banda Adão Negro. Esse é o quarto lançamento da segunda temporada, que já teve as apresentações de Ivete Sangalo, Margareth Menezes e Parangolé, sob a direção de Chico Kertész. Além do público poder assistir ao show completo no You Tube o álbum está disponível nas plataformas de áudio.

TUM-TUM-TUM*

1. A banda Timbalada e três blocos carnavalescos de Belo Horizonte - Angola Janga, Então, Brilha! e Juventude Bronzeada - farão um cortejo de abertura no Festival Sarará, que acontece no dia 26, a partir do meio-dia, na Esplanada do Mineirão, na capital mineira, e contará com 24 artistas, 19 shows e 4 labels de festa techno.

2. O cantor e compositor Diogo Nogueira traz seu mais novo show para o palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves, dia 11 de novembro (sábado), a partir das 19h. No repertório, os grandes sucessos de sua carreira e de artistas como Arlindo Cruz, João Nogueira, Chico Buarque e Gilberto Gil, entre outros.

O 1º lote, com preços promocionais, já está à venda na bilheteria do teatro e site da Sympla, com valores a partir de R$ 50.