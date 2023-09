Liliane Mutti conclui gravações do filme sobre a Lavage de La Madeleine

A jornalista e cineasta Liliane Mutti . Crédito: Divulgação

Conhecida na Bahia como Liliane Reis, por ter apresentado o Na Carona, na TV Bahia, a jornalista e cineasta Liliane Mutti, juntamente com sua equipe, acompanhou todo o cortejo da Lavage de La Madeleine, em Paris, com uma estrutura de três câmeras, sempre atentos à última cena do longa-metragem. Na festa, Liliane circulou com o ator baiano Caco Monteiro e com a cineasta francesa Marion Naccache e ainda filmou o ator francês Vincent Cassel.



O cinema baiano, que já deu ao mundo Glauber Rocha e Geraldo Sarno, parece estar entrando em uma nova geração. Em tempo: Liliane promoveu pela Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), entidade conselheira para coprodução entre Brasil e Europa, o encontro de Maria Marighella, presidenta da Funarte, representando o MinC, com os fazedores de cultura na França. O encontro foi no cinema

Arlequim, que há 25 anos recebe o Festival do Cinema Brasileiro e onde ela exibiu o seu Miúcha, a voz da Bossa Nova, filme que conta a história de amor entre Miúcha e João Gilberto.

Carlinhos Brown prepara projeto especial para Salvador

Carlinhos Brown não para um minuto. Comemorando o sucesso que foi sua estreia como parceiro na Lavage de La Madeleine - quando uma multidão lotou as ruas de Paris - ele anunciou que o evento virá ainda mais robusto em 2024. Mas, antes, o Cacique está cheio de projetos. Um deles será realizado em Salvador, numa parceria com seu empresário Fábio Almeida. A coluna tentou arrancar dos dois o que estão planejando. Mas não teve jeito. Ambos disseram que brevemente irão divulgar. E garantem que os baianos vão gostar. Vamos esperar.

Solange Barreto . Crédito: Divulgação

Festa de Yemanjá em Nice, Riviera francesa

A baiana Solange Barreto, que organiza a bela Festa de Yemanjá em Nice, na Riviera francesa, aproveitou sua passagem por Paris, onde curtiu a Lavage de La Madeleine, e anunciou a data de seu evento em 2024. Será no dia 7 de julho. Para se ter uma ideia, Solange e sua equipe reproduzem em território francês a bela festa de 2

de fevereiro em Salvador, com direito a desfile de baianas e a entrega de oferendas à Rainha do Mar num barco, com a presença do Babalorixá Pai Anderson Argolo de Oxalá. Eu tive a oportunidade de participar uma vez do evento e posso garantir que é muito bonito.

Homenagem a Ederaldo Gentil

O Grupo Botequim realiza sexta-feira (15), às 21h, no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, mais uma roda de samba. O encon - tro deste mês será dedicado ao saudoso cantor e compositor Ederaldo Gentil, que nasceu no Dois de Julho e teria completado 79 anos no último dia 7. Gal do Beco e Edil Pacheco são convidados já confirmados.

TUM-TUM-TUM*

1 Uma das festas mais aguardadas do Verão em Salvador é o Pranchão, com os cantores Durval Lelys e Saulo. E a edição 2024 acontecerá dia 6 de janeiro, em local a ser anunciado brevemente. Este ano, o evento reuniu os mesmos anfitriões na Arena Fonte Nova e foi um grande sucesso. Quem foi garantiu que é muita animação.

2 Tomate é o cantor que vai puxar o bloco Fissura na sexta-feira de Carnaval do próximo ano, no circuito Barra-Ondina. As vendas dos abadás começam ainda este mês, no dia 23 . Um dos artistas mais prestigiados do Carnaval de Salvador, Tomate leva para a festa um repertório com diversos hits da carreira, que marcaram a música baiana, além de novas canções.