Os 80 anos de João Donato em Montreux

Osmar Martins, João Donato e Gil. Crédito: acervi pessoal

A partida do genial instrumentista, compositor e cantor João Donato semana passada deixou um vazio na música brasileira de qualidade. Um dos precursores da Bossa Nova, Donato passeou por vários ritmos, fez parcerias com artistas diversos, a exemplo de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Martinho da Villa, Jards Macalé, entre tantos outros. Foi por isso que sua morte causou tanta comoção.



Ainda bem que ele recebeu as homenagens enquanto estava vivo. A propósito, quando comemorou seus 80 anos em 2014, João Donato recebeu uma homenagem muito especial. A produtora baiana Jô Queiroz, que mora na Europa há muitos anos, organizou a terceira edição da Jam Session de Montreux, no belo balneário da Suíça francesa. O evento ocorreu durante três dias, de 26 a 28 de setembro, sendo que no dia 27 aconteceu um show no badalado Salão Stravinsky, onde são realizados os grandes espetáculos do lendário Festival de Jazz de Montreux, tradicionalmente realizado em julho.

No primeiro dia do evento, artistas europeus e brasileiros fizeram shows num espaço público do balneário, a Praça do Marché. No segundo, rolou o show Brasil Bossa e Samba, com o cantor e compositor João Donato sendo homenageado pelos seus 80 anos. Ele recebeu como convidados Gilberto Gil e Alcione.

Foi nessa ocasião que tive o prazer de conhecer esse artista tão talentoso nascido no Acre, porém cidadão do mundo. Muito simpático, Donato conversou tranquilamente, posou para fotos e depois subiu ao palco para uma noite memorável, com o maestro e violoncelista Jacques Morelembaun (conhecido por tocar com Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil) fazendo parte da banda que o acompanhou naquela apresentação.

E para a festa ficar ainda melhor ganhou também a companhia de Gil e Alcione. O publico foi vibração do início ao fim. Aliás, Gil é parceiro em sucessos da dupla, a exemplo de A Paz. Lugar Comum e Emoriô. Durante mais de uma hora, o trio apresentou um repertório da melhor qualidade para um publico que misturava brasileiros e europeus que curtem e admiram a música brasileira.

Coube ao grande instrumentista Armandinho Macêdo, acompanhado da Brasil Live Montreux Band, abrir o concerto batizado de Brasil Bossa & Samba, dentro do evento Jam Session de Montreux 2014. Quem conhece o baiano, filho do saudoso Osmar Macêdo (um dos inventores do trio elétrico) sabe do que ele é capaz. E Armandinho começou incendiando a plateia com seus grandes sucessos e os do grupo A Cor do Som, do qual faz parte.

Em seguida, o anfitrião João Donato entrou em cena e começou a chamar seus convidados. Destaques para Jaques Morelembaun e Gil, com o qual cantou clássicos feitos em parceria. Depois, Gil ficou só com a banda e fez um pequeno-grande show, com direito a Palco, Esperando na Janela e Toda Menina Baiana.

Plateia quentíssima para receber Alcione. A Marrom mandou ver. Um sucesso atrás do outro: Não Deixe o Samba Morrer, Meu Ébano, Gostoso Veneno e por ai foi. Até chamar de novo, ao palco, Gilberto Gil, Armandinho e João Donato, para o grande final com o sucesso Emoriô e a participação de um grupo de baianas.