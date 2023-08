Saulo e Del Feliz são atrações no Brazilian Day do Japão

Saulo canta no Japão. Crédito: Divulgação

Saulo foi confirmado como a principal atração do Brazilian Day do Japão, que acontece nos dias 15 16 e 17 de setembro, no Matsubishi Atochi Place. No primeiro dia serão comemorados os 115 anos da imigração japonesa no Brasil. Sábado, será a vez das bandas da comunidade e do cantor Del Feliz. No domingo, tem o concurso Garota Brazilian Day e a participação de Saulo, além do cantor baiano David Zew, que já mora no Japão há alguns anos, onde mantem uma carreira como cantor. Quem assina a produção do evento é Mário Makuda, fundador e CEO da promotion Brasil, maior produtora de eventos corporativos e culturais do Japão. Em tempo: este ano não haverá o Brazilian Day de New York.

Robertinho e Irá Carvalho. Crédito: Divulgação

Rumo à Lavagem de La Madeleine e da Igreja de Santo Antonio, em Lisboa

Irá Carvalho, da Iris Produções ,que está trazendo grandes shows para Salvador, vai dar uma pausa na programação da cidade para um giro na Europa, a partir do dia 4 de setembro. Ela embarca para a Lavage de La Madeleine edição 2023, em Paris, onde assina a produção ao lado de Robertinho Chaves, criador do evento. Comemorando 20 anos, La Madeleine terá a participação especial de Carlinhos Brown, novo parceiro do evento, junto com Fábio Almeida. Depois de Paris, Irá desembarca em Lisboa para a lavagem da Igreja de Santo Antonio, na capital portuguesa. Aliás,i uma galera da Bahia vai prestigiar e participar da festa.

Sylvia Patrícia puxará minitrio Tuk Tuk na festa para Waly Salomão

Nas comemorações dos 80 anos de Waly Salomão durante a Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié – Felisquié haverá um cortejo que será puxado pelo minitrio Tuk Tuk sonoro com a cantora Sylvia Patrícia, entoando canções cujas letras são de autoria do Waly Salomão. A caminhada será encerrada na área externa do Palácio das Artes Leonídas Spinola, com um sarau e uma roda de conversa no Boteco Waly Salomão, com a participação da professora Cláudia Salomão (sobrinha do artista celebrado) e da amiga e cantora Sylvia Patrícia. A Felisquié acontece de amanhã a domingo

Zé Ramalho no Armazém

O Cantor Zé Ramalho se apresenta no Armazém Convention, no dia 06 de setembro, a partir das 20h. Localizado dentro do Parque Shopping Bahia, o espaço conta com segurança e comodidade para diferentes públicos, com os setores Arena, FrontVip, Camarote e Lounge. Os ingressos para a apresentação já estão disponíveis e podem ser adquiridos através do site da Bilheteria Digital.

TUM-TUM-TUM*

1 No Carnaval de 2024, o Bloco As Muqui ranas terá como atrações Escandurras (sábado), Psirico (segunda) e Parangolé (terça). Todos os desfiles serão no Circuito Osmar Macedo (Campo Grande – Avenida). A fantasia terá como tema As Muquiranas no Mundo Africano e promete levar para a avenida os aspectos culturais e muita representatividade em forma de irreverência e alegria.

2 O baiano Lelo Lobão comemora seu aniversário com muito axé e em show especial open food e open bar. O Lelo Folia chega à 7ª edição, nete sábado, a partir das 15 horas, no Krug Biergarten, Jardim Canadá, em Belo Horizonte, com cinco horas de música e shows do grupo os Baianeiros. O cantor baiano Reinaldinho ( ex-Terra Samba) e o grupo Deu Samba são os convidados especiais.