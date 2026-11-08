PAULA THEOTONIO

Casas del Bosque: como Giorgianna Cúneo navega um mercado em retração

Criativa, observadora e inquieta, Giorgianna começou de baixo e, aos poucos, passou a imprimir sua visão à empresa

Paula Theotonio

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 15:31

Giorgianna Cúneo e diretora executiva da Casas del Bosque Crédito: divulgação

Em muitas vinícolas familiares, são comuns as histórias de gestores que cresceram em torno do vinho, construindo desde cedo uma relação de paixão e pertencimento com a bebida. Não foi o caso de Giorgianna Cúneo, diretora executiva da Casas del Bosque. Sua infância foi muito mais próxima das roupas e dos sapatos da Falabella Parque Arauco, rede varejista da qual seu pai, Juan Cúneo Solari, foi presidente. “Ele era presente, mas trabalhava muito e meus melhores momentos com ele eram as manhãs de sábado na loja. Então, nada de viticultura, para ser super honesta”, conta.

Apaixonado por cavalos e em busca de um lugar para descansar aos finais de semana, Juan comprou, no início dos anos 1990, uma propriedade em Las Dichas, no Vale de Casablanca, onde construiu uma casa de campo. Por influência dos enólogos Pablo Morandé e Ignacio Recabarren, pioneiros na viticultura da região, decidiu plantar alguns hectares de vinhedos. Nascia, em 1993, a Casas del Bosque, um dos projetos que ajudaram a consolidar Casablanca como referência mundial em vinhos de clima frio.

Giorgianna levou quase dez anos para ingressar no empreendimento. Então gerente de publicidade do Banco de Chile, tinha acabado de ter sua segunda filha quando o pai pediu que trabalhasse na vinícola. Não bebia vinho e sequer tinha experiência no segmento. Criativa, observadora e inquieta, Giorgianna começou de baixo e, aos poucos, passou a imprimir sua visão à empresa.

Menos vinhedos, mais qualidade

Conversamos na Casa Mirador, restaurante e espaço enoturístico da vinícola, de onde a vista alcança a propriedade e algumas áreas em processo de replantação. A paisagem reflete o momento da empresa: a Casas del Bosque reduziu sua área de vinhedos de 250 para 133 hectares, priorizando qualidade e rentabilidade em vez de volume. Ao mesmo tempo, o enoturismo passou a compensar aproximadamente metade das perdas registradas nos vinhedos, ganhando destaque no faturamento.

O movimento acontece em um dos períodos mais difíceis para o vinho chileno. Segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), o consumo no país caiu 17,5% em 2025. Na última década, a retração acumulada chega a quase 40%. Giorgianna, porém, evita a palavra crise e prefere falar em reordenamento.

Ela conta que, quando a família chegou a Casablanca, a viticultura moderna ainda dava seus primeiros passos no vale. O entusiasmo com o potencial da região levou a uma rápida expansão dos vinhedos. “Pablo Morandé me dizia: ‘Virou uma loucura, todo mundo está plantando, cedo ou tarde vai precisar reduzir’”, lembra a empresária. A previsão se confirmou. Com mais de uma década de seca, parte dos seus vinhedos estava debilitada ou havia chegado ao fim da vida produtiva. A resposta foi arrancar videiras e rever o plantio, considerando diferenças de solo, inclinação e orientação para decidir onde e o que cultivar.

A reconversão também está ligada ao posicionamento da marca. A intenção, segundo Giorgianna, é concentrar investimentos em áreas de maior potencial, produzir vinhos de mais qualidade e valor agregado e consolidar a Casas del Bosque entre as grandes referências de clima frio do Chile.

A construção da marca

Giorgianna relata que, em seus primeiros anos de trabalho, sua prioridade — ou “obsessão” — foi por qualidade. Mas que também logo notou que tinha uma marca com forte influência do mercado inglês e uma comunicação mais tradicional, que não a agradava. Seu desejo era conduzir a vinícola, gradualmente, para uma linguagem contemporânea e um posicionamento premium, que se relacionasse com o terroir e o entorno.

Um processo que levou anos. “A Casas del Bosque foi se construindo ao longo dos anos. Não foi algo que decidimos em um escritório de marketing. Muitas coisas foram aparecendo pelo caminho. Eu diria que terminamos de dar forma a esse relato há quatro ou cinco anos”, explica.

A inspiração para a construção da nova imagem vinha também de fora do vinho. “Eu viajo muito e sou muito observadora. Gosto de olhar, de ver coisas bonitas, de dar uma volta nas ideias e buscar referências”, relata Giorgianna.

Atenta a movimentos de outros setores, ela observou como marcas de moda e luxo passaram a investir em gastronomia e experiências à mesa. Referências que agregou ao enoturismo: para além das degustações guiadas, o turista pode agendar vivências de colheita, cozinhar com o chef, passear de helicóptero e fazer diversas experiências ao ar livre. São mais de 20 opções, incluindo os restaurantes Tanino, Casa Mirador e Botanico — este último eleito Best Gastronomic Experience no prêmio internacional Best Of Wine Tourism 2026.

Atualmente, a Casas del Bosque recebe quase 100 mil visitantes por ano e emprega 150 pessoas nessa atividade. Os brasileiros, inclusive, representam 25% do público e 49% das vendas enoturísticas.

A conversão para a viticultura orgânica também passa por esse olhar. A prática sustentável já vinha sendo adotada havia cerca de oito a dez anos, e a certificação começou há quatro. Para Giorgianna, entretanto, o selo não deve se tornar a principal bandeira da marca. “Não vou basear a estratégia da marca no orgânico. Isso é uma convicção, acima de tudo. É mais um componente da identidade”, destaca.

Coerência como estratégia

Manter esse posicionamento também significa saber dizer não. Giorgianna conta que a Casas del Bosque chegou a produzir Carignan para atender ao interesse de mercados específicos, mas reconhece que a escolha não estava alinhada à identidade da vinícola: “Muitas vezes, para ganhar uma venda, você sai do foco e perde o caminho. Essas estratégias podem acabar destruindo valor.”

Por outro lado, a coerência com o relato da marca e o radar ligado para novidades também orientaram o desenvolvimento da Botanic Series, linha de imagem mais jovem e despojada, pensada para aproximar do vinho pessoas que ainda não tinham o hábito de consumi-lo. A proposta era oferecer uma porta de entrada diferente da linguagem mais clássica do segmento.

Apesar das dificuldades do setor, Giorgianna vê oportunidades no que chama de reordenamento. Para os próximos anos, imagina um negócio mais eficiente, com hotel e novos espaços para eventos que tenham conexão com o relato da marca. Quer consolidar a vinícola como uma das grandes referências chilenas em clima frio, porém sem perder o controle sobre o próprio crescimento. “Não me vejo como uma vinícola de 500 mil caixas”, diz, sorrindo.