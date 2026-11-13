PAULA THEOTONIO

Vale do São Francisco sediará concurso internacional de vinhos em 2027

Evento será realizado em Petrolina (PE), entre 14 e 16 de outubro

Paula Theotonio

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 05:00

Petrolina Crédito: Creative Commons

A região vitivinícola do Vale do São Francisco foi anunciada nesta terça-feira (10) como anfitriã do Brasil Selection by CMB em 2027. Dedicado exclusivamente à avaliação de bebidas brasileiras e com a chancela do Concours Mondial de Bruxelles, o concurso será realizado em Petrolina (PE), entre 14 e 16 de outubro.

A cidade pernambucana volta a receber o evento após quase duas décadas. Na edição de 2009, quatro vinhos e um destilado locais foram premiados com medalhas de prata. Desta vez, a realização será em parceria com o Instituto do Vinho do Vale do São Francisco (Vinhovasf), entidade que atua desde 2003 pelo desenvolvimento e pela visibilidade dos vinhos tropicais.

“Voltamos a sediar o concurso como uma região reconhecida não só pela qualidade de seus vinhos, mas também pela singularidade do território, onde a videira produz o ano inteiro, e pelo crescimento do enoturismo. Estamos bastante entusiasmados com a oportunidade de mostrar tudo isso aos jurados e especialistas internacionais que estarão conosco”, destaca o diretor executivo do Vinhovasf, Rodrigo Fabian.

Prêmios para o Sertão

Realizado nacionalmente pela Market Press em parceria com a Vinopres, o Brasil Selection by CMB também divulgou, na mesma data, os resultados da edição 2026. Pelo menos 29 rótulos nordestinos foram premiados com medalhas de prata ou ouro, ou com a distinção CMB Merit, concedida a produtos que alcançaram 86 pontos ou mais.

Do total, 15 são do Vale do São Francisco e foram elaborados pela Vinícola Terranova/Grupo Miolo, na Bahia, e pelas pernambucanas Verano Brasil e Rio Sol/Global Wines. Entre eles, dois espumantes conquistaram medalhas de ouro. A lista completa dos premiados da região está ao final deste texto.

“É motivo de muita gratidão ver rótulos tão variados do Vale premiados em um concurso desse nível. Espumantes, brancos e tintos, de diferentes produtores, mostram o trabalho sério e a qualidade que construímos ao longo dos anos”, ressalta Fabian.

Neste ano, foram avaliadas 680 amostras de vinhos e destilados vindos de 18 estados brasileiros. As degustações ocorreram entre 27 e 30 de outubro de 2026 na Escola de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul (UCS), em Flores da Cunha (RS). O corpo de jurados reuniu especialistas de diversos países, entre eles a jornalista britânica Louise Hurren, representante do portal JancisRobinson.com, e o jornalista alemão Thomas Brandl, da Meininger’s Wine Business International, publicação especializada no mercado global de vinhos.

As provas foram realizadas às cegas, seguindo protocolos internacionais de avaliação. O concurso também exige que todos os produtos inscritos tenham registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e laudos de análise laboratorial que atestem sua composição e conformidade.

Premiados do Vale do São Francisco

Medalha de Ouro

Almadén Moscatel Rosé (Grupo Miolo)

Garziera Branco Extra Brut (Verano Brasil)

Medalha de Prata

Espumante Terranova Brut (Grupo Miolo)

Miolo Single Vineyard Syrah (Grupo Miolo)

Garziera Chardonnay Chenin Blanc (Verano Brasil)

Garziera Reserva Chardonnay (Verano Brasil)

Rio Sol Gran Reserva Alicante Bouschet (Rio Sol/Global Wines)

CMB Merit

Espumante Rio Sol Branco Brut (Rio Sol/Global Wines)

Rio Sol Chenin Blanc Viognier (Rio Sol/Global Wines)

Rio Sol Gran Reserva Arinto (Rio Sol/Global Wines)

Rio Sol Gran Reserva Malbec (Rio Sol/Global Wines)

Rio Sol Gran Reserva Touriga Nacional (Rio Sol/Global Wines)

Espumante Rio Valley Brut Branco (Verano Brasil)

Frisante Rio Valley Moscatel Rosé (Verano Brasil)