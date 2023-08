Amor ágape e o perigo dos apostadores em Vitória x ABC

Enganam-se os falsos pitagóricos contemporâneos, ao analisarem números fora de contexto e sem variáveis, concluindo prévias certezas, como hoje dirão do Vitória o franco favorito, em casa, diante do ABC.



Pois se quando adentram o gramado 11 jogadores porta-égide de uma agremiação contra mesma quantidade de outra, com ambições similares, não há por que o raio de Zeus fulminar antecipadamente nenhuma das duas equipes.



Ademais, se o futebol for estruturado na mecânica da jogatina, só há interesses de acúmulo, então não é impossível a ocorrência de cartão amarelo astucioso, penal concedido, córners desnecessários...

A pá de cal no desporto como parceiro da pedagogia, na formação de novos cidadãos, é esta entrega pusilânime, vil e biltre, a um conglomerado espertalhão amparado pelos omissos.

Nada de já-ganhou, porque a distância de vice-líder para lanterna é preocupante: a vitória do ABC pode render muito mais dinheiro aos apostadores. Ou vocês acreditam na exclusividade de Goiás, ao promover a operação Penalidade Máxima? Não se sabe como entender a demora de outros Ministérios Públicos. É condição de bandidagem ser goiano?

Há também o aspecto ágape (grego) ou cáritas (latim) do Vitória, pois sabemos a disposição do brioso clube-pai (1899) a acolher quem passa necessidade de pontos, em situação de dificuldade na tabela.

O ágape é ser feliz na alegria do outro, a transcendência do afeto a tal ponto de abnegar-se o doador, não importando sequer a própria dor. São comuns os casos de quem emagrece e até adoece por não ver seu amor sorrir. Esta deve ser uma grande preocupação dos rubro-negros pois não são raras as situações nas quais, inacreditavelmente, o Vitória cai diante dos mais sofridinhos, dando a patona de leão a quem precisa.

Dispensou um ineditíssimo decacampeonato o Vitória, ao permitir-se derrotar, dentro de seu Barradão, para Colo-Colo, em 2006, e Bahia de Feira, em 2011, dividindo o bolo de jujubas com as crianças.

Ao rebrilhar o ABC em fosforescente lanterna, é preciso acender todos os holofotes de percepção interna deste perfil caridoso inegável de um Vitória nascido para nos ensinar a técnica e a disciplina.

Desde o primeiro distintivo, notabiliza-se o Decano pela inclinação para o conhecimento, pois acima de todos os ícones de esportes praticados, o emblema destaca um livro – um livro aberto.

Sim, queridas e queridos leitoras, não se tem notícia de um clube no mundo capaz de representar-se como defensor do iluminismo, presente nas luzes das páginas abertas de uma publicação.

Não era esta a proposta hoje prevalecente: as crianças aprendem a vencer não importam os meios; a derrubar o coleguinha em vez de solidarizar-se; amamos os melhores, não os melhorzinhos. Semeamos guerra... como colher a paz?

Esta des-educação do neoliberalismo (fascismo vestido de primeira comunhão) produz casais de estranhos uns com os outros, exacerba projetos individuais e desativa bons sentimentos de empatia, generosidade e ágape/cáritas. Com o Vitória é mais difícil seguir um projeto assim, dada a trajetória de aspectos reveladores do clube-companheiro, em vez de algoz, e talvez esta inclinação mereça todo cuidado da nossa comissão técnica hoje na preleção antes do prélio.