Bom futebol agora é só para mulher

Esta coluna publica hoje, com exclusividade, o decreto de extinção do futebol de homens, ao avaliarem nossas conselheiras a precariedade atual e a desconfiança nos resultados das competições dos “machosss”. (Valeu, Déli).



Além da superioridade técnica, verificada na Copa do Mundo delas, realizada na Austrália e na Nova Zelândia, nos jogos masculinos tem sido um décimo-terceiro trabalho separar os melhores lances, as joias raras vêm ficando escassas.

Enquanto a testosterona serve sua energia à obediência tática reativa, bola parada, marcação troglodita e outras boooostas, as mulheres esbanjam amor, imaginação, toque suave e valores desportivos, tratando-se como irmãs.

As exceções desta portaria serão para os times masculinos do Vitória, por motivos óbvios, e o do Manchester City porque meu filho Guilherme pediu. Jogo de homem só se for Nego x City, o resto está tudo cancelado, chega!

O presente das mulheres permite contemplar, como Tales ao Kosmo ordenado, a recuperação do jogo estético, lindos nós em espaços de meio metro, jogadas deslizadas, grandes defesas das elásticas goleiras, haja belezura.

Já imaginaram como seria a vida sem elas ou algum dos “machosss” poderia parir uma criança pela cabeça expelidora de sêmen? Tomaram vaginas e úteros o poder no futebol, na eternidade de instantes felizes dentro e fora de campo.

Aos homens, resta aprender a lamber bem e, dentro de 40 anos, mesmo período no qual o futebol feminino foi proibido, as musas desta coluna farão nova avaliação dos australopitecus hoje adeptos do MMA-futebol.

Quem tem deliciado nossas madrugadas (sim, somos sujeitos e sujeitas da madrugada), ao sabor do cafezinho Autarquia VIP e na Suprema companhia TOP (é Afrodite, não espalhe), tem voltado a curtir futebol como era bom antes.

A transmissão do Cazé TV, na internet, está excelente: Espanha e Holanda se pegam amanhã, abrindo as quartas. Caso as espanholas bailem como diante da Suíça, poderão avançar para as semi. Viva Barcelona, referência do mundo!

Japonesas e suecas poderão fazer um duelo equilibrado, às 4 e meia da madruga, ambas jogam com admirável consciência tática, as nipônicas finalizam com facilidade, tirando do goleiro, como cavanis, e a Suécia derrubou os EUA.

Meus amigos púberes e perturbados da primeira travessa da Rua Lima e Silva (chora, Jerry) tinham desejo por conhecer uma japonesa, pois havia uma crença em desenho distinto das ocidentais, vejam que loucura pensar isso nos anos 70!

Já a Suécia tem moral por causa dos catecismos, atribuídos a este povo capaz de dar muito valor a pontaria. Os caidinhos de hoje começaram a vida com as revistinhas suecas. Hoje, se acessa tudo, cada cardápio, eis o melhor da internet!

A Nigéria se classificou, no placard desta coluna, nada para Inglaterra pirata e genocida! Também a França foi eliminada por esta coluna, para nós, o Marrocos avançou, dane-se a "realidade"!

Agora, Colômbia contra Jamaica deu forte contraste: a alcalina das folhas milagrosas dos altiplanos temperou a planta medicinal de Peter Tosh (Bush Doctor)... Ao final deu a lógica: as ligadinhas venceram as mansas...

Ford e as australianas, maravilhosas! As semifinalistas serão Holanda, Suécia, Austrália e Colômbia.