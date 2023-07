Sobre o 'Bahia City': O porteiro e a síndrome de Pinscher

A chegada do Bahia ao rés do chão da Série A, ameaçado de sétimo rebaixamento, merece solidariedade dos reféns da condição humana de fazer escolhas a cada instante da vida: não sabemos os efeitos, como no caso “City”.



Os supostos investimentos, repetidos à exaustão por eficiente exército comunicacional, poderiam persuadir ter sido uma escolha de futuro auspicioso, na antevisão da sala de troféus abarrotada, conforme a Síndrome de Pinscher.