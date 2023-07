Torcida vai do desejo à dor ou festa

De muitas maneiras se pode dizer “torcida”, tomando como exemplo a do Vitória, marcada pela força do desejo, assim como todas as outras, mas a nossa, especialmente, tem mais acúmulo, por ser a de um clube longevo: 1899.



O desejo de vencer, pela flecha de Éros, visa algo exterior à torcida, a materialidade do jogo, e só cessa quando é satisfeito. A torcida não se resolve por si, mas na relação com o mundo da bola.



Levamos ao nosso estádio nossa ancestralidade, nosso coração, nossas bandeiras, nossas crianças, nossos cânticos... Em todos estes “istos”, capazes de nos conferir identidade, vai junto, como fundamento primeiro, o desejo.

A torcida é refém das ocorrências e dependente do transcorrer do jogo: não é raro voltarmos do Barradão com o desejo frustrado, devido à derrota ou ao empate. Mas o desejo não saciado volta no próximo compromisso.

Ambígua, a torcida é imanente, ou seja, ela se diz “torcida”, no desejo de ver seu time vencer; e transcendente porque precisa do mundo do jogo para alegrar-se.

A incerteza do resultado gera angústia, daí os afetos mobilizados, pois não se sabe se o desejo será satisfeito. Logo, a torcida é necessária e não contingente, pois abastece a vontade dos jogadores em realizar o desejo.

Quanto de nossos gritos contribui para as vitórias? Não deveria a fração de torcida participativa ganhar espaço central no Barradão? E obter passe livre a fim de deslocar-se para onde queira a depender do contexto da partida?

Estes loucos pelo Vitória ensaiam cantos, vestem-se em uniformes de campanha, afiam os gogós e desvelam um amor-Vitória incondicional, tanto mais forte quando ocorrem os revezes, tornando-os moralmente elevados.

Os jogadores imitam as coreografias e repetem as palavras desta torcida, enquanto a assistência, sentada, passiva, viciada em cobrar alucinações, volta para casa ignorada pois só atrapalha, mesmo em melhor posição.

Sabendo serem os abnegados capazes de total entrega, levando a força imbatível da paixão para os fundos do gol dos eucaliptos, poderiam merecer mais atenção por parte da diretoria.

O periférico, aqui, é o protagonista, ao libertar-se, como espelho da sociedade, na qual inegavelmente o futebol invade a dimensão social, pois cada um de nós é reconhecido e impregnado pelo perfil do time para o qual nos doamos.

Quem torce se enxerga torcedor ao compartilhar afinidades com o companheiro de paixão, ou pode ocorrer de este “ser-torcedor” aparecer no negativo, por “não-ser” do outro time: “o inferno são os outros!”

Torcer é condição de ser (ontológica): torcemos (desejamos) o grande amor, mexendo e sacolejando até o “golzo” campeão; subimos ao alambrado onírico e abraçamos forte a quem se ama até “ir ao delírio”, embora breve e provisório.

Torcemos por acabar com a fome; pelos filhos tirarem boas notas; pelos gatos de rua serem cuidados; por nossas crianças em geral e idosos; pela imunização... pelo bem e por Bem, meu neto! Melhorar o mundo exige torcida! Torcer é parte inseparável do jogo da bola e da vida. Só não vale ficar parado. Somos a torcida do fundo do gol: jogamos juntos com o Vitória, não só no estádio, mas também com nossos times do cotidiano por um Brasil vitorioso!