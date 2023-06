No último mês, acompanhei com angústia e expectativa a história das quatro crianças indígenas perdidas na selva colombiana, após um acidente aéreo que matou, entre outras pessoas, a mãe delas. A mais velha tem 13 anos e a mais nova completou 1 ano na floresta. Foram 40 dias do acidente até o encontro com as equipes de resgate. Estamos falando de um lugar ermo e de vegetação cerrada, com árvores de até 60 metros de altura e habitado por onças, cobras e tudo mais que a nossa pobre imaginação urbana possa imaginar.

Há uma heroína nessa dura história de perda e superação e ela se chama Lesly Mucutuy: a garota que guiou os irmãos menores com determinação, estoicismo e perseverança por caminhos perigosos e traiçoeiros. Mesmo conhecendo a fundo a natureza selvagem, por conta de sua origem índia, é um espanto que tenham conseguido sobreviver. Imaginem por um instante a dimensão desse feito. Imaginem seus próprios filhos crianças ou adolescentes enfrentando a fome, a sede, o medo, o breu. Sem pai nem mãe, sem vizinho, em plena selva.

Lembro de um filme que vi na infância chamado Perdido no Deserto. Um garoto sofre um acidente aéreo e, como sugere o título, vaga pela imensidão de areia acompanhado apenas do seu cão. Em dado momento, ele é mordido por um escorpião e acaba salvo por um membro de uma tribo nômade. Ao final, seu pai o encontra. Não deixa de ser curioso que eu me recorde desses e de muitos outros detalhes de um filme que só vi quando criança numa pequena tevê em preto e branco.

As peripécias dos quatro pequenos colombianos também me fizeram lembrar de um filme ainda mais dramático do que Perdido no Deserto, embora não exista exatamente um paralelo entre as situações (no máximo, uma analogia bem precária). É o dilacerante Ninguém Pode saber, dirigido pelo japonês Hirozaku Kore-Eda, tragédia urbana sobre uma mãe que abandona os quatro filhos num pequeno apartamento na periferia de Tóquio.

Quando a mãe se muda para esse apartamento, só o mais velho é visto. Os outros chegam escondidos. O motivo: no Japão, mães solteiras cheias de filhos são malvistas e raramente conseguem um aluguel. As crianças vivem aprisionadas, enquanto a mãe sai para trabalhar e se divertir. Precocemente maduro, o mais velho supre essa ausência cuidando da casa. Na primeira vez, a mãe fica um mês fora. Na segunda, não volta mais. Sozinhos num ambiente habitado por adultos, eles tentam sobreviver numa selva hostil. Mas não haverá ninguém para resgatá-los.

É desses filmes aos quais eu não conseguiria voltar, sabendo de antemão como culmina a sucessão de infortúnios por que passam as quatro crianças. Seria, de certa forma, semelhante a vivenciar um trauma pessoal atenuado pelo tempo. Creio que deva existir, em alguma região da minha mente, uma superfície em carne viva, que se inflama de imediato ao se deparar com algum tipo de sofrimento infantil. E em Ninguém Pode Saber o que há é basicamente desamparo e sofrimento.

É provável que Lesly e seus irmãos, até mesmo o bebê que ela cuidou com afinco e afeição, recordem bem por toda a vida adulta dos dias passados na selva. Ou talvez não. Experiências traumáticas costumam levantar muros. Só a partir da barreira erguida é possível prosseguir, deixando o tormento resguardado em um compartimento isolado. Mas muros, feito contenções de uma barragem, por vezes racham, por vezes desmoronam.

Carregamos nossa aurora até o crepúsculo. Suas descobertas, traumas, frustrações e alegrias são que nem uma tatuagem invisível, inclusive aqueles que ficam submersos esperando a hora de vir à tona. Talvez por isso, é praticamente impossível para uma criança que não recebeu afeto manifestar afeto na idade adulta. “Uma infância feliz é a pátria mais invulnerável”, já me revelou numa entrevista o falecido poeta argentino Juan Gelman. Mas e quanto às infâncias infelizes?