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Petistas apertam prefeitos, a conta fantasiosa do governo e Rui Costa zangado

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Pombo Correio

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 05:45

Conta do governo sobre encontro com prefeitos desperta desconfiança Crédito: Divulgação

Vendida oficialmente como um encontro para alinhamento político e discussão de estratégias, a reunião promovida nesta semana por Jerônimo Rodrigues, Rui Costa e Jaques Wagner, todos do PT, com prefeitos da base governista teve um sabor bem diferente para os presentes. Prefeitos ouvidos pela coluna afirmam que houve cobrança para que os gestores divulguem ações do governo, mobilizem suas bases e entrem de vez na campanha. O problema é que o dever de casa cobrado dos prefeitos veio, na avaliação deles, desacompanhado de uma contrapartida. Gestores reclamam há meses de promessas não cumpridas, obras e demandas pendentes e compromissos assumidos pelo Palácio de Ondina que ainda não saíram do papel. Até mesmo convênios de valor pequeno não tiveram os recursos liberados. O resultado foi uma mistura de irritação, constrangimento e sentimento de intimidação.

A conta não fecha

A conta divulgada pelo governo para dimensionar a reunião com prefeitos da base também despertou desconfiança entre os próprios participantes. A versão da comunicação de Jerônimo apontou a presença de mais de 360 prefeitos. Só que a fotografia do encontro aponta pouco mais de 100 pessoas. Prefeitos ouvidos informalmente pela coluna logo após a reunião calcularam algo entre 130 e 150 presentes. Outros falaram em cerca de 200 pessoas, ressaltando que nem todos os presentes eram chefes de Executivos municipais.

Apoio velado

A propósito, muitos prefeitos da base de Jerônimo procuraram integrantes da equipe de ACM Neto para manifestar, ainda que de forma velada, o desejo de ver seus aliados locais e municipais fazendo campanha para o candidato do União Brasil. Sem esconder o desapontamento com o que se tornou a reta final da gestão de Jerônimo, alguns deles dizem estar decididos a manter o apoio formal ao governo, mas vão liberar suas bases para trabalharem pela mudança no ciclo político no estado. Ainda que sob reserva, em razão do medo de represália, muitos gestores dizem, na verdade, não ter obras do governo Jerônimo para justificar o pedido de voto.

O abismo dos convênios

Principal aposta do governador Jerônimo Rodrigues para fidelizar apoios eleitorais, a assinatura de convênios com prefeituras virou uma saída política e, ao mesmo tempo, um gargalo orçamentário. O total de convênios assinados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) em 2026, por exemplo, chega a cerca de R$ 1,16 bilhão, enquanto o orçamento previsto para essa finalidade, segundo o Portal Transparência Bahia, está na casa dos R$ 702 milhões. A diferença de aproximadamente R$ 462 milhões mostra a distância entre aquilo que o governo se comprometeu a fazer e o que efetivamente tem de dotação orçamentária. Na prática, significa que parte das obras anunciadas pelo governador não tem recurso assegurado para execução e pode sequer sair do papel.

Derrotado

O ex-ministro Rui Costa foi mais uma vez derrotado internamente pelo grupo político do senador Jaques Wagner, seu parceiro na chapa ao Senado, após a escolha de Adolpho Loyola (PT) como coordenador-geral da campanha de Jerônimo Rodrigues. Rui defendia o nome de Ronaldo Carletto, presidente do Avante na Bahia e seu candidato a primeiro suplente. Contrariado, o ex-ministro passou a rebater, dia sim dia também, as decisões de Loyola sobre questões administrativas e de logística da campanha, o que só fez aumentar ainda mais a animosidade no ninho petista. De quebra, e de pirraça, a turma de Wagner ainda foi às redes e à imprensa defender as credenciais de Adolpho para a função.

Rui Zangado

A rixa entre o candidato ao Senado Rui Costa e o coordenador da campanha de Jerônimo, Adolpho Loyola, só faz se agravar. Embora a cúpula petista negue publicamente as desavenças, o clima nos bastidores é o pior possível. Rui tem feito, internamente, críticas duras à condução de Loyola, especialmente em relação às ações no interior do estado. Os movimentos do ex-ministro, inclusive, despertaram reação de aliados de Loyola, como o ex-presidente do PT Éden Valadares e o candidato a deputado federal Lucas Reis, que trataram de publicar notas de apoio ao companheiro.

RuiSonaro

Por falar em Rui, o ex-ministro parece sofrer também de uma crise profunda de contradição. Ao mesmo tempo em que ataca e tenta censurar o eleitor baiano que decidiu votar em Lula para presidente e em ACM Neto para governador, Rui, por outro lado, disse não ver problemas em receber uma fatia de votos ao Senado do mesmo eleitorado que eventualmente optar por Flávio Bolsonaro (PL) para presidente. Questionado esta semana numa sabatina sobre essa possibilidade, Rui largou essa sem a menor cerimônia: “o eleitor é livre”. O Correria precisa se decidir se defende a censura ou se defende o voto livre.

Malandrinha

Um prefeito da região de Irecê trocou o primeiro comício eleitoral do governador Jerônimo Rodrigues, no último domingo (16), por um show do cantor de reggae. A ausência foi sentida especialmente porque, segundo interlocutores do governo, o gestor teria recebido uma ajuda de custo para levar um ônibus com apoiadores para o evento. Até porque, apesar de a campanha petista ter anunciado um público de 20 mil pessoas, quem esteve por lá registrou boa parte do espaço esvaziado enquanto o governador discursava. Como diria Edson Gomes, “Malandrinha”.

Isolada

A ex-prefeita de Lauro de Freitas Moema Gramacho (MDB) tem ficado cada dia mais isolada e vem perdendo apoios, até mesmo de lideranças que eram muito ligadas a ela. Segundo se comenta na política local, Moema perdeu o apoio da ex-presidente da Câmara Naide Brito (PT), aliada de primeira hora da ex-prefeita.

Cadê o vice?