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As crises do governo Jerônimo, a ação X a omissão, o fogo amigo no PT e a angústia com a violência

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Pombo Correio

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 05:10

Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia Crédito: Naiade Bianchi/GOVBA

A crise financeira do governo Jerônimo Rodrigues começa a mostrar sua face mais preocupante justamente na área em que qualquer atraso pode custar vidas: a saúde. As queixas de médicos e outros profissionais sobre salários atrasados se acumulam, enquanto surgem relatos de comprometimento dos atendimentos na rede estadual. O cenário é especialmente delicado porque se soma a outro problema que já se tornou símbolo das dificuldades da gestão petista: a fila da regulação. Depois de não conseguir dar uma resposta à altura para o drama de pacientes que aguardam vagas e procedimentos, o governo agora precisa enfrentar uma crise que ameaça atingir também a capacidade de atendimento das unidades. Para quem depende do SUS, a preocupação não é com a possibilidade de encontrar uma porta fechada quando mais precisa.

A conta chegou

Os problemas, porém, não se restringem à saúde. Nos bastidores do governo, crescem as queixas sobre atrasos nos pagamentos a fornecedores e empresas contratadas pelo Estado, especialmente no setor de engenharia. Empresários relatam dificuldades para receber por serviços prestados, situação que acende o alerta sobre possíveis reflexos na execução de obras e contratos. O clima de preocupação já chegou à própria estrutura do governo. Relatos de demissões em setores da máquina estadual alimentam comentários de que uma rodada mais ampla de cortes pode estar a caminho, o que preocupa integrantes da base aliada muito interessados em cargos.

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Entre a cruz e a espada

Dentro do governo Jerônimo, o debate sobre a situação financeira coloca o governador diante de um dilema: promover um ajuste nas contas, com o desgaste político que a medida pode provocar, ou adiar decisões e correr o risco de ampliar os problemas para os próximos anos. A preocupação é que atrasos de pagamentos, pressão sobre contratos e necessidade de cortes acabem formando uma bola de neve ainda maior do que a que já se formou.

Cadê Solla?

Diante das queixas de atrasos salariais e dos relatos de comprometimento dos atendimentos na saúde estadual, uma pergunta começa a ganhar espaço: onde está o deputado federal Jorge Solla (PT)? Médico e ex-secretário da Saúde da Bahia, Solla poderia contribuir para a busca de soluções. O parlamentar costuma ser incisivo nas críticas aos adversários políticos, mas ainda deveria mostrar a mesma disposição para cobrar respostas do governo aliado diante da crise que afeta atendimentos em toda a Bahia. Mas, pelo visto, o Dr. Solla trocou o compromisso com a saúde pela omissão com o povo.

Ação x omissão

A situação pontual da merenda escolar em Salvador e a crise na saúde estadual colocam em discussão a capacidade de resposta do poder público. Na capital, a prefeitura resolveu em menos de 24 horas o problema de abastecimento que atingiu algumas escolas por culpa da empresa responsável pelo serviço, permitindo a normalização das atividades. Já na rede estadual de saúde, as queixas de atrasos nos pagamentos de profissionais se arrastam há meses, segundo relatos de entidades médicas, com consequências apontadas para os atendimentos. Embora sejam problemas de dimensões diferentes, o contraste nos tempos de resposta chama a atenção. De um lado, a prefeitura anuncia uma solução rápida para restabelecer o serviço. Do outro, o governo Jerônimo demonstra omissão diante do problema e finge que não é com ele.

Angústia

Enquanto o PT baiano já ensaia movimentos políticos de olho na eleição municipal de 2028 em Salvador, a cidade continua submetida a uma onda de violência que avança sob a passividade do partido que governa o Estado e responde pela segurança pública. Uma série de tiroteios registrados nesta semana, com episódios de maior gravidade na Gamboa e na Capelinha de São Caetano, transformou diferentes regiões da capital em verdadeiras arenas de guerra, deixando moradores acuados pela criminalidade e com a rotina comprometida, inclusive com a interrupção do transporte público. O partido que ambiciona governar Salvador é, ao mesmo tempo, o principal responsável pela política de segurança que mais angustia os soteropolitanos.

Encruzilhada socialista

Uma ação movida por um aliado do governador Jerônimo pode tirar o PSOL da Assembleia Legislativa da Bahia. O deputado Felipe Duarte (Avante) acionou a Justiça Eleitoral contra a chapa da Federação PSOL-Rede, sob suspeita de fraude à cota de gênero, alegando descumprimento do percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas. O pedido de anulação dos votos nominais e de legenda pode impedir a diplomação de Kleber Rosa e levar à redistribuição de uma cadeira, com a consequente assunção de Duarte ao mandato. Dois detalhes chamam atenção: se acolhida a ação, o Avante, que tem como principal padrinho político o ex-ministro Rui Costa, passará de cinco para seis deputados estaduais; por outro lado, a saída de Kleber enfraqueceria um nome que já foi aventado pelo próprio Jerônimo para uma eventual composição na disputa pela prefeitura de Salvador em 2028.

Ambiente hostil

Um levantamento divulgado esta semana pela Universidade Mackenzie apontou que a Bahia tem o terceiro pior ambiente de negócios do Brasil. Numa escala de zero a dez, o Estado alcançou 3,83 pontos, ficando à frente apenas de Roraima (3,68) e Amazonas (3,45), e bem abaixo da média nacional, de 4,67. O índice leva em conta as condições oferecidas pelas unidades da Federação para quem quer empreender, investir e manter empresas em funcionamento, considerando, entre as variáveis, por exemplo, a questão da segurança, em cujo quesito a Bahia obteve apenas 0,95. O resultado, sem dúvida, afugenta quem pretende investir no Estado. Esse ambiente hostil ao fomento de negócios talvez explique a razão de a Bahia figurar entre os estados com maior taxa de desemprego do Brasil. No segundo trimestre deste ano, por exemplo, o índice baiano foi quase o dobro da média nacional, segundo o IBGE.

Exportação de caixa-preta?

O governo da Bahia cedeu gratuitamente ao Estado de Alagoas o direito de utilizar uma ferramenta do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), plataforma destinada à tramitação de processos e documentos administrativos. Com desenho voltado à ampliação da transparência pública, o serviço permite, em seu modelo original, acompanhar documentos, contratos, deliberações e o andamento de obras públicas. Na contramão dessa proposta, entretanto, o governo baiano vetou o acesso do público externo ao conteúdo dos processos, permitindo apenas a identificação e a consulta à linha do tempo das movimentações, sem acesso aos documentos. A medida impede que a população e entidades da sociedade civil acompanhem informações relevantes da administração pública. Uma ferramenta concebida para facilitar a transparência acabou transformada em uma espécie de caixa-preta.

Fogo amigo

Teve gente no PT baiano que não escondeu a satisfação com as derrotas de Zé Neto e Waldenor Pereira na tentativa de renovar os mandatos na Câmara dos Deputados. Isso porque já há grupos de olho na montagem das candidaturas municipais de 2028 e interessados em evitar que os dois parlamentares mantenham o protagonismo nas disputas de Feira de Santana e Vitória da Conquista, respectivamente. Ambos já haviam sido derrotados nas eleições municipais de 2024 e, agora, o novo revés nas urnas passou a ser usado como argumento para questionar suas credenciais e afastá-los da próxima disputa. Para alguns setores da legenda, o resultado eleitoral veio a calhar: oferece a justificativa que faltava para rifar os dois correligionários e evitar que o partido fique refém de suas pretensões.

Chega pra lá preventivo