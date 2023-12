Depois da ponte, Salvador assiste agora a novela do VLT e o recado de Jerônimo ao PP

Ponte Salvador-Itaparica. Crédito: Divulgação/Seinfra

Tudo em casa



Um poderoso cacique do governo do estado anda possesso depois que vazou a informação de que o sogro dele ganhou uma boquinha no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Nomeado no primeiro semestre, o sogrão já abocanhou mais de R$142 mil no período. Descoberto, o governista tem soltado cobras e lagartos contra o vazamento.



Costas ainda sangram



Embora os parlamentares do PP estejam quase suplicando pelo amor do governador Jerônimo Rodrigues, o líder petista parece não estar dando muita bola para os deputados da legenda. O recado ficou claro durante o café da manhã de Jerônimo com a imprensa, quando o governador disse que "as costas ainda sangram por conta de alguns tratamentos, não quem é da oposição, mas aqueles que estavam conosco e abriram mão". Pelo visto, os pepistas vão ter de se esforçar mais.

Novela sem fim

O governador Jerônimo Rodrigues protagonizou nesta semana mais um episódio da série “Pense num absurdo, na Bahia tem precedente”. Após anos e anos de promessas sobre a Ponte Salvador-Itaparica e o VLT do Subúrbio, o governador voltou a falar sobre novos prazos. Lançou novamente o edital do VLT, disse que o modal vai chegar ao bairro de Piatã e (pasmem!) afirmou que em janeiro espera ter o canteiro de obras da ponte instalado (após mais de 13 anos de promessa). Essa novela sem fim é um verdadeiro escárnio com a população de Salvador e da Bahia.

Combate seletivo

É no mínimo estranho o silêncio de deputadas e vereadoras do campo progressista diante do episódio em que a jornalista Cíntia Kelly recebeu tratamento hostil e misógino do governador Jerônimo durante uma coletiva de imprensa. Nem mesmo a deputada Lídice da Mata (PSB), testemunha ocular do ocorrido, fez uma manifestação de solidariedade. A bancada feminina da Alba, que recentemente celebrou a criação da Procuradoria da Mulher, não deu sinal de vida. Pelo jeito, a iniciativa foi figurativa.

Sem pulso

Por razões óbvias, o governador Jerônimo não conseguiu apresentar um balanço produtivo das ações do primeiro ano de governo: simplesmente porque elas não existiram. O petista atravessou 2023 como se estivesse em campanha eleitoral prolongada e negligenciou a gestão, coisa que nem seus aliados resistem a esconder. Gargalos antigos de quase cinco mandatos seguidos do PT na Bahia, como desemprego, segurança pública e a fila da regulação, se incorporaram à rotina do governo Jerônimo. O saldo do ano mostra que o governador não teve pulso para enfrentar a complexidade dos problemas da vida real.

Retrospectiva

Na política, Jerônimo também viu sua gordura queimar antes do esperado. Na Assembleia, sua base ensaiou movimentos de ruptura com a formação de dois blocos independentes, houve esvaziamento de votações importantes para o governo, além da adesão de seus aliados a pedidos de abertura de CPIs requeridos pela oposição. Jerônimo corre agora para não sofrer uma derrota na indicação do companheiro petista, deputado Paulo Rangel (PT), ao Tribunal de Contas dos Municípios, enquanto atropela as pretensões do PCdoB, que há anos tenta um lugar na Corte. A votação secreta na Assembleia será um teste de fogo à fidelidade da base.

Música do Fantástico

O PCdoB, a propósito, acumula triplo revés na era Jerônimo. Além da baixa no TCM, o partido teve que retirar a pré-candidatura de Olívia Santana em Salvador e viu Roberto Carlos (PV) projetar o nome para ser o candidato da base na disputa pela prefeitura de Juazeiro, cidade estratégica onde os comunistas tentavam emplacar o deputado Zó. Restou ao PCdoB pedir música no Fantástico.

Sem conversa

A vereadora de Vitória da Conquista Lúcia Rocha (MDB) tem avisado a todo mundo que não abre mão de ser candidata a prefeita em 2024. A expectativa é que ela retirasse o nome da disputa para apoiar o deputado federal Waldenor Pereira (PT), como parte de um acordo em torno da pré-candidatura do vice-governador Geraldo Júnior em Salvador. Contudo, Lúcia avisou aos irmãos Vieira Lima e a seus aliados que sua candidatura está mantida e que ela não pretende apoiar o projeto petista, que, inclusive, ela sempre fez oposição.

Perdeu a chance

Ao que parece, o governador Jerônimo segue alheio ao principal gargalo na saúde na Bahia, que é a fila da regulação. Ao falar do assunto esta semana, ele tentou jogar a culpa no colo da prefeitura de Salvador, alegando que a ausência de uma maternidade municipal “engarrafa” a oferta de atendimentos. Logo em seguida, o prefeito Bruno Reis revelou que das 194 pessoas que aguardavam por regulação naquele dia, nenhuma era para trabalho de parto. De quebra, a trapalhada do petista ainda deixou Bruno na cara do gol para relembrar que a prefeitura está construindo a primeira maternidade de Salvador. Como disse um observador, “Jerônimo perdeu a chance de ficar calado”.

