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O constrangimento da esquerda com o tesouraço do PT, o revés de Jerônimo na ALBA, a crise na saúde da Bahia e o deputado desavisado

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Pombo Correio

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 05:30

Jerônimo Rodrigues e Lula Crédito: Rafael Martins/ GOVBA

O ajuste fiscal do governo Lula pelo Senado, aprovado nesta semana pelo Senado, abriu uma guerra entre diferentes alas da esquerda. Encabeçada pelo senador baiano Jaques Wagner (PT), a proposta virou alvo de críticas e expôs divergências entre petistas e antigos aliados. O episódio também colocou alguns setores do PT numa saia justa: depois de tanto condenarem o chamado “tesouraço” durante a campanha, agora precisam fazer malabarismos para defender uma proposta acusada de cortar recursos de áreas sociais e reduzir repasses a estados e municípios. Para completar o cenário, parte dos defensores do ajuste passou a disparar ataques contra integrantes da própria esquerda que ousaram questionar as medidas. Pelo visto, o problema não é exatamente a tesoura, mas quem está com ela nas mãos.

Tesoura baiana

Se dependesse do senador Jaques Wagner (PT), a Bahia deixaria de receber R$ 126 milhões em repasses federais previstos na Lei Kandir em 2027. O corte constava na versão original do pacote de ajuste fiscal do governo Lula, formulado pelo baiano, que previa reduzir de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão os recursos destinados aos estados. A redução só foi amenizada após pressão da oposição no Senado, que forçou um acordo para elevar o montante a R$ 2 bilhões. A proposta ainda será apreciada pela Câmara.

Silêncio conveniente

Estranho também foi o silêncio do governador Jerônimo Rodrigues, que será diretamente afetado pelas baixas do ajuste fiscal, com baixa nos repasses federais. Mais do que isso, a possibilidade de contingenciamento de recursos em áreas sociais passou sem nenhum protesto do governador baiano, cuja a narrativa vai em uma direção e a vida prática real de governo vai em outra completamente oposta. Emudecido, Jerônimo assistiu passivo ao tesouraço proposto por Wagner, mesmo sob risco de prejuízo na execução de políticas locais.

Recusa da base

Jerônimo, a propósito, sofreu um duro revés da sua própria base esta semana ao tentar aprovar a toque de caixa o 25º pedido de empréstimo, no valor de R$ 131 milhões. A manobra foi barrada depois que a oposição requereu a verificação do quórum mínimo de 32 deputados para iniciar a votação, conforme reza o regimento. Mas havia apenas 30 governistas em plenário, embora muitos dos ausentes estivessem em seus gabinetes e se recusaram a descer para votação.

Saúde à beira do colapso

A crise provocada pelos atrasos nos pagamentos de médicos e outros profissionais da rede estadual está levando a saúde da Bahia à beira do colapso. Nesta semana, o Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed) divulgou uma nova lista com mais de 40 unidades estaduais afetadas pelo problema, que já provocou paralisações de profissionais em diferentes cidades. Nos bastidores, prefeitos relatam preocupação crescente com o risco de interrupção dos atendimentos e cobram uma solução do governo Jerônimo Rodrigues. O temor é de que a crise agrave ainda mais o drama enfrentado por pacientes que dependem da rede estadual, especialmente diante dos problemas crônicos da fila da regulação, que seguem sem solução.

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Efeito dominó

Prefeitos alertam que a suspensão de serviços hospitalares pode provocar um efeito dominó, sobrecarregando outras unidades e ampliando a espera por atendimento. Enquanto isso, segundo os relatos, não há sinalização concreta de quando os pagamentos serão regularizados. Para quem já enfrenta uma verdadeira via-crúcis em busca de atendimento, o risco agora é encontrar também as portas fechadas.

Desavisado

Recém-eleito deputado estadual, o petista Júlio Pinheiro sequer chegou à AL-BA e já propôs que haja desconto no salário dos colegas que não comparecerem às reuniões das comissões temáticas da Casa. Mal sabe ele que o esvaziamento dos colegiados é, em boa medida, fruto da orientação do próprio governo do qual fará parte. É o que ocorre especialmente nas comissões de Segurança Pública e Meio Ambiente, que tratam de temas sensíveis à gestão Jerônimo Rodrigues. Para completar, o governador encaminha quase todos os projetos em regime de urgência, justamente para driblar a análise técnica dos colegiados e levar as matérias diretamente ao plenário.

Sigilo BolsoRui

Sob o comando de Rui Costa, a Casa Civil praticamente dobrou o percentual de negativas a pedidos de acesso à informação com base em alegações de sigilo, na comparação com a gestão Jair Bolsonaro. Levantamento publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo aponta que 34,56% das solicitações encaminhadas ao órgão foram negadas durante a gestão do ex-governador da Bahia. No governo Bolsonaro, entre 2019 e 2022, o índice foi de 18,19%. Ou seja, para quem costuma fazer do combate ao sigilo uma bandeira política, os números oferecem à esquerda mais motivos para cobrar transparência do próprio Rui Costa do que para atacar o antecessor de Lula.

Traidor da esquerda

Rui Costa, por sinal, entrou na mira de setores mais radicais da esquerda baiana, que já o chamam de traidor por causa de uma ação eleitoral que pode custar o mandato de Kleber Rosa (PSOL), único deputado eleito pela federação PSOL-Rede na Assembleia. A investida judicial partiu de um parlamentar do Avante, partido sob o qual Rui tem ingerência direta, questionando uma suposta fraude à cota de gênero pela federação. Entre militantes da esquerda, a cobrança é para que Rui intervenha e evite a baixa. Se acolhida pela Justiça Eleitoral, a reclamação pode retirar uma cadeira do PSOL e elevar de cinco para seis a bancada do Avante na Casa.

De novo, não

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rosemberg Pinto (PT), voltou a bater na trave no Prêmio Destaque Parlamentar. Por apenas um voto, o petista ficou novamente de fora da premiação, repetindo o desempenho do ano passado. Nos corredores da Casa, a brincadeira é que, se repetir o feito no próximo ano, Rosemberg já poderá reivindicar uma música no Fantástico. Foram escolhidos os deputados Tiago Correia, líder da oposição, a presidente Ivana Bastos (PSD), Hilton Coelho (PSOL) e Marcinho Oliveira (PDT).

Ele fica