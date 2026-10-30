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O fascismo que mora ao lado, a política cadavérica de Jerônimo e as contas do PSD para 2030

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Pombo Correio

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 05:00

Bárbara Camardelli, procuradora-geral do Estado Crédito: Manu Dias/ GOVBA

A representação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) contra a Prefeitura de Salvador, no episódio envolvendo os ônibus, levanta uma questão muito mais grave do que a própria disputa política: o uso de uma instituição de Estado como instrumento de enfrentamento partidário. A PGE existe para defender os interesses do Estado, não para funcionar como extensão do diretório estadual do PT. Se a iniciativa tem motivação política, como sugere o contexto do embate, trata-se de uma afronta à institucionalidade. A ironia é que o mesmo PT que costuma distribuir acusações de fascismo aos adversários parece não enxergar o autoritarismo que pode existir na apropriação da máquina pública para combater opositores. A instrumentalização das instituições é, afinal, uma das marcas históricas dos regimes autoritários. Depois de quase duas décadas no poder na Bahia, parece que alguns petistas já não conseguem distinguir onde termina o Estado e começa o partido.

Meu passado me condena

A atuação da procuradora-geral do Estado, Bárbara Carmanelli, no episódio dos ônibus também chama atenção por um detalhe do seu histórico: ela deu aval jurídico à controversa compra dos respiradores durante a pandemia, negócio que se transformou em um dos maiores escandalos da gestão petista na Bahia. A compra resultou num prejuízo de quase R$50 milhões aos cofres públicos, dinheiro que nunca foi recuperado, enquanto os respiradores nunca chegaram. O caso até hoje dá muita dor de cabeça ao ex-governador Rui Costa (PT).

Política cadavérica I

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) parece apostar cada vez mais na política do ódio, agora com uma aberta pregação à violência política. Em entrevista esta semana, falou em “enterrar” ACM Neto, seu principal adversário, como se a morte política ou física de um oponente fosse assunto corriqueiro. O discurso, além de repudiável, é incompatível com a responsabilidade de quem ocupa o cargo de governador e deveria se concentrar em governar, não em estimular hostilidades. Afinal, Jerônimo venceu a eleição e não tem justificativa para tratar adversários como inimigos a serem eliminados. Falar em enterrar opositores é retórica típica de regimes autoritários, não de uma democracia.

Política cadavérica II

Não é a primeira vez que Jerônimo recorre a imagens de violência contra adversários políticos. Em outra ocasião, durante uma agenda oficial de governo, o petista defendeu o uso de uma retroescavadeira para jogar opositores em uma vala. Agora, volta a falar em enterrar ACM Neto, reforçando um padrão de discurso que ultrapassa os limites da divergência política civilizada. Não se trata de uma escolha inocente de palavras: há formas objetivas de criticar um adversário sem evocar sua eliminação. Ao insistir nesse tipo de declaração, o governador normaliza uma linguagem perigosa e dá péssimo exemplo justamente a quem deveria cobrar respeito às regras democráticas.

Fora da Jerolândia

Enquanto Jerônimo segue no palanque para “enterrar” seus adversários, a Bahia segue enfrentando a dura realidade da crise de violência. Nesta semana, algumas localidades de Salvador registraram intensos tiroteios e mortes, o que resultou até em suspensão do transporte público, como em Mirantes de Periperi e Vale das Pedrinhas. Mas garantir a segurança da população parece não ser objeto de preocupação do governador, né?!

Pacificação de ocasião

Pareceu até piada o ex-governador Rui Costa falar em pacificação e fim do ódio na política justamente no dia em que seu aliado, o governador Jerônimo Rodrigues, falava abertamente em “enterrar” seu principal adversário. A versão Rui paz e amor passa longe de alguém que costuma desferir golpes abaixo da linha da cintura sem o menor pudor, cultivando a violência política. A coincidência às avessas do apetite cadavérico de um e a desfarçatez do outro acabam, estranhamente, se completando.

Água limpa

A bancada do PT na Assembleia Legislativa ainda não oficializou apoio à reeleição de Ivana Bastos (PSD) para a presidência da Casa, apesar de a deputada já reunir apoios suficientes para encaminhar sua recondução. A demora do partido do governador em estender a mão deixou a presidente de orelha em pé diante das especulações sobre o que estaria sendo tramado nos bastidores. Nesta semana, parte dos deputados petistas eleitos se reuniu com Ivana, mas de lá não saiu nenhuma declaração pública de apoio. Quando, e se, vier, a manifestação já não será decisiva para a vitória, o que certamente já está de antemão registrado nos anais daquela presidência sob a máxima do velho ditado de que “quem chega primeiro bebe água limpa”.

Contas para 2030

Integrantes do PSD na Bahia já olham com certa expectativa para as eleições de 2030. Nos bastidores, integrantes da legenda fazem contas de olho na vaga ao Senado que será aberta com a saída de Otto Alencar, que já anunciou não ter intenção de disputar a reeleição. Há quem defenda que o espaço permaneça com o partido, mas o problema é que os planos do PT podem frustrar essa expectativa. Já reeleito, Jerônimo deve disputar o Senado em 2030. Para completar, o PT não dá qualquer sinal de que pretende abrir mão da cabeça da chapa, e um dos nomes mais especulados para a sucessão é o do secretário Adolpho Loyola, considerado próximo e favorito de Jerônimo. Nessa configuração, com Loyola ao governo e Jerônimo ao Senado, o PSD ficaria sem uma das vagas majoritárias mais cobiçadas.

Barbas de molho