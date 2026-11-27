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O impacto da privatização da Bahiagás na previdência estadual, o cabo de guerra no governo Jerônimo e a agonia dos aliados

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Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05:10

Jerônimo Rodrigues Crédito: AMANDA ERCILIA/GOVBA

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a venda de 41,5% do capital social da Bahiagás pertencente ao governo da Bahia para a japonesa Mitsui Gás e Energia do Brasil. O valor e os detalhes da operação, no entanto, estão sob sete chaves, em razão de um pedido de sigilo, deixando a sociedade baiana às cegas sobre uma negociação, no mínimo, controversa. Trata-se de uma empresa que proporciona lucros milionários aos cofres públicos estaduais e cuja participação acionária foi colocada à venda às pressas, por decreto do governador Jerônimo Rodrigues (PT), um dia após o resultado do primeiro turno das eleições.

Rebote na Previdência

Mas o impacto mais preocupante da venda das ações da Bahiagás pode recair sobre o Fundo da Previdência Social dos Servidores Públicos da Bahia (Funprev). Pela Constituição estadual, de 70% a 75% dos recursos financeiros resultantes da participação na exploração dos potenciais de energia hidráulica, petróleo, gás natural e outros recursos minerais são destinados ao fundo. Com o redesenho do quadro de acionistas da Bahiagás, a tendência é de redução dos valores que alimentam o combalido sistema previdenciário baiano. Para completar, a Mitsui deverá passar a deter 100% das ações preferenciais da companhia, que lhes asseguram prioridade na distribuição de lucros.

Rainha Elizabeth

Apesar de o governo baiano sustentar que a operação não representa uma privatização e que manterá 51% das ações ordinárias da Bahiagás, na prática, o Estado deixará de ter votos suficientes para deliberar sozinho sobre questões administrativas e financeiras da companhia. Pelo estatuto, determinadas matérias, como a eleição do presidente e do vice-presidente, a definição da remuneração dos administradores e decisões sobre aquisições, vendas e licenciamentos, exigem o aval de acionistas que representem ao menos dois terços do capital social. Com a operação, a Mitsui deverá concentrar 83% desse capital, enquanto a participação do governo estadual cairá para 17%, o que lhe dará vantagem nas decisões estratégicas da empresa.

Repasse de ações da Bahiagás é alvo de protestos de trabalhadores da companhia 1 de 4

Cabo de guerra

Aliados mais próximos do senador Jaques Wagner (PT) estão se movimentando nos bastidores para conter o avanço da influência do ex-governador e senador eleito Rui Costa (PT) sobre a gestão de Jerônimo Rodrigues (PT). A articulação, segundo fontes governistas, tem à frente o deputado federal eleito Lucas Reis e o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, dois nomes ligados ao grupo de Wagner. A avaliação é de que Rui vem tentando ampliar seu poder sobre o governo estadual, especialmente em áreas consideradas estratégicas. Para evitar esse cenário, o grupo trabalha para enfraquecer a influência do ex-governador e fortalecer a autonomia de Jerônimo nas decisões administrativas e políticas. Nos bastidores, a disputa é vista como mais um capítulo da queda de braço entre wagneristas e ruizistas pelo comando do governo baiano.

Compasso de espera

A articulação ocorre num bastidor da base governista que já anda bastante tensionado com a demora do governador de chamar os aliados para falar sobre a formação do novo governo. A aflição toma conta de todos os partidos, dos maiores aos menores, já que, argumentam parlamentares, precisam definir seus espaços no governo para, em seguida, definirem seus mandatos.

Agonia

Entre os partidos mais agoniados, o Avante talvez seja o que esteja mais ansioso. O argumento utilizado pelas lideranças da legenda é o de que o partido ganhou musculatura política, ampliou sua representação na Assembleia Legislativa e elegeu três deputados federais, credenciando-se a ocupar um espaço bem maior na estrutura do governo. Atualmente, o Avante comanda a Secretaria da Agricultura (Seagri), pasta que, embora tenha sua relevância, foi sendo esvaziada ao longo dos anos nos governos petistas e hoje já não tem tanta musculatura. A expectativa do partido é conquistar pelo menos mais uma secretaria, se possível duas, com a ressalva de que sejam pastas encorpadas, com orçamento e capacidade de articulação política.

Futuro incerto

O deputado federal Zé Neto (PT), que perdeu a reeleição na disputa deste ano, tem dado sinais de que pretende concorrer à Prefeitura de Feira de Santana novamente em 2028. Apesar do revés eleitoral em 2026 e das demais derrotas na Princesinha do Sertão, o petista acredita que, por ter sido o mais votado na cidade, tem a prerrogativa para a disputa. Agora, Zé Neto precisa combinar isso com o próprio partido e com o governador Jerônimo Rodrigues, que, segundo dizem interlocutores, teria preferência por outros nomes, como o da secretária estadual da Saúde, Roberta Santana.

Salto alto

O clima não ficou nada bom na Assembleia Legislativa da Bahia, especialmente dentro da base governista, com o recuo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no acordo que previa elevar de 1% para 1,2% da Receita Corrente Líquida o percentual destinado às emendas parlamentares. A Casa se preparava para fazer tramitar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que viabilizaria a o novo valor já a partir do próximo ano, quando foi surpreendida pela mudança de posição do Executivo, sem muitas explicações. Há quem diga que o governador subiu no salto após a reeleição. Mas também ficou na Casa aquela sensação de “vai ter troco”.

Fofoca interna